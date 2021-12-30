再現內台布袋戲風華 「伏魔英雄帖」光雕特效登場

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近期號召老中青3代7組劇團合作的布袋戲劇場「伏魔英雄帖」，31日起將在台北西門紅樓演出，除以光雕投影來凸顯舞台聲光效果，讓傳統舞台變得更立體，舞台也會隨著劇情「動」起來。中央社記者鄭傑文攝 110年12月30日

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）上個世紀50、60年代，內台布袋戲（在戲院裡演出）以劍俠故事、聲光效果風靡全台灣，近期號召老中青三代7組劇團合作的布袋戲劇場「伏魔英雄帖」，結合光雕特效舞台及北中南各家劇團演出精華，31日起將在台北西門紅樓演出。

今天在彩排記者會上，主角之一的羅硯飛（戲偶）終於意識到自己的真實身分，想到曾經在舞台上與高手過招的風光場面，一時百感交集，背景旁白感性道出「做戲人要團結，唯有團結，才能延續布袋戲的夢」，全場老中青演師亦同聲附和，氣氛令人動容。

導演、新勝景掌中劇團副團長朱祥溥接受中央社記者專訪時表示，布袋戲曾經在台灣風靡一時，是許多人童年的記憶，雖然隨著時代的變化而漸漸少人看，但許多劇團依然努力嘗試找回布袋戲的觀眾，希望能重現當年的感動。

朱祥溥表示，之所以有這齣戲的構想，是因為許多劇團遇到小月（較少受邀請演出的時段），許多演藝人員需另尋工作才有辦法維持生計，因此若有一個平台能聚集眾家劇團在淡季時的能量，協作演出，也許有機會創造出具有台灣特色的體驗，「而且我相信，只要能夠每年持續演出，就會有愈來愈多夥伴加入，推進這個夢想的速度會愈來愈快」。

朱祥溥說，這次推出的光雕布袋戲定目劇，除了以光雕投影來凸顯舞台的聲光效果，讓傳統舞台變得更立體，舞台隨著劇情「動」起來，更集結北中南各家劇團演出精華，如傳統劍俠戲、廟口金光戲、電視木偶劇等特色，搭配全新光雕舞台設計及中英字幕，使國內外民眾方便理解劇情，就是希望布袋戲的魅力可以持續延伸。

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「伏魔英雄帖」集合陳錫煌掌中劇團、新西園掌中劇團、聲五洲掌中劇團、真吉祥掌中劇團、蕭孟然掌中劇團、彰藝園掌中劇團、新勝景掌中劇團合作演出，現場音樂由太日樂集擔綱，聲光效果十足。

演出的戲碼串聯了包括「紅羅剎」、「幽幻女」、「鷹爪王」、「羅燕飛」、「白袍少爺」、「六羽逍遙」等戲，並穿插劇場演出的花絮，如演出過程中的溝通、互動與爭吵，並藉由戲偶之口，說出演藝人無法接受布袋戲風光不再的稀微，道盡布袋戲半世紀以來的興衰，並期待藉由劇團之間的團結，再次延續布袋戲的風華。（編輯：張芷瑄）1101230

光雕投影布袋戲「伏魔英雄帖」30日在西門紅樓彩排，全劇號召老中青3代7組劇團共同合作，31日起正式搬演，全新光雕舞台設計配合中英字幕，讓國內外民眾方便理解劇情，希望布袋戲魅力可以持續延伸。中央社記者鄭傑文攝 110年12月30日

近期號召老中青3代共7組劇團合作的布袋戲劇場「伏魔英雄帖」，31日起將在台北西門紅樓演出，30日進行彩排，劇中還穿插劇場演出花絮，演出操偶人員的溝通、互動與爭吵情景。中央社記者鄭傑文攝 110年12月30日

新勝景掌中劇團副團長朱祥溥30日表示，布袋戲曾經在台灣風靡一時，是許多人童年記憶，雖然隨著時代變化觀眾漸少，但許多劇團依然努力嘗試找回布袋戲的觀眾，盼重現當年感動。中央社記者鄭傑文攝 110年12月30日