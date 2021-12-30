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立院初審文化部預算案 李永得感謝朝野立委支持

2021/12/30 19:25
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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）立法院教育及文化委員會今天完成111年度文化部及所屬單位預算審查，文化部111年總預算目前為新台幣184.26億元，凍結1億4250萬元。文化部長李永得表示，感謝朝野立委支持。

李永得在審查結束之後接受媒體訪問時表示，非常感謝所有不分黨派立委對文化預算的支持，「文化推廣需要很多資源，我們預算本來就不太夠，委員們能夠這樣支持，我們非常感謝。」

李永得表示，民國111年主要最核心的還是文化內容，「透過各種不同的方式，為文化界建造更好的環境，加大補助範圍還有投資。」

李永得說，111年主要新增項目包括兒童未來館的規劃，國家語言也是發展重點，「文化部111年會提112年『國家語言發展中長程計畫』，但計畫緩不濟急，明年就會開始積極推先行。」

另外文化基本法通過後可設置文化發展基金，目前已獲行政院長蘇貞昌口頭支持文化部設置，指示盤點公有建物，以及工程造價5億元以上重大公共工程興辦機關（構），將應辦而未辦的公共藝術所需繳納的「代金」，納入文化發展基金財源之一。

與110年文化部總預算176.36億元相比，111年文化部總預算目前是184.26億元，今天立法院教育及文化委員會共刪減700萬元，凍結1億4250萬元。

李永得表示，看起來增加7億多，但後續還有朝野協商，「我相信，朝野政黨都會很支持。」（編輯：張芷瑄）1101230

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