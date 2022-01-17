「雨馬」傳達祝福到台中 精華版演出線上報名

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由客家委員會與紙風車劇團聯手製作的客家親子劇「雨馬」精華版將在台中與民眾相見，傳遞愛與祝福。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月17日

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）客家委員會與紙風車劇團聯手製作的客家親子劇「雨馬」即將造訪台中，透過8場精華版演出與靜態展示展現「雨馬」精神，也對全世界因疫情受困的孩子們傳達關懷與祝福。

紙風車劇團團長任建誠今天接受中央社記者專訪時表示，小朋友即將要放寒假了，為了防疫考慮，這次「雨馬」精華版台中演出採取線上報名，是為了讓家長與孩子能夠安心看戲，邀請孩子們在寒假第一波，前往台中來看巨大美麗的「雨馬」，也認識客家文化。

「雨馬」故事描述歡猴島上的猴族與花族因為猴痘及乾旱讓族人困擾不已，為了脫離這個困境，族人想盡辦法解決卻也因此引起對立，故事中的「雨馬」帶著甘霖出現，化解了所有的危機，讓歡猴島的族群恢復和平。

這次演出的「雨馬」精華版以熱鬧歌舞結合客家音樂、火舞特技及劇場燈光特效，也少不了近4層樓高的「雨馬」將隨著劇情行走於台中台鐵新烏日站日出停車場。

民眾可以細細品味「雨馬」飛揚的馬鬃與彩虹顏色的尾巴，代表雨後幸福的約定，外觀以客家藍染發想延伸，上面繪著客家花布中代表喜氣跟富貴的花紋，穿插著客家老奶奶兒時零嘴的「餘甘子」（油甘）為紋飾，以現代時尚的設計呈現客家人昔日共同的記憶。

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任建誠說，到了晚上，10公尺高「雨馬」將穿插燈光效果，形成中台灣美麗的景觀，邀請大小朋友到現場打卡拍照，一同分享幸福。

紙風車劇團表示，目前開放線上免費索票，每人限量6張，索完為止。民眾成功索票後，將收到email信件通知，演出當天請憑email信件於開演前30分鐘，在台中台鐵新烏日站日出停車場，遵守防疫規定入場。線上報名網址https://reurl.cc/QjjnDq。（編輯：陳仁華）1110117