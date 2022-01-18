放假追韓漫 KAKAO WEBTOON推寒假特輯

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因應寒假及農曆春節假期，韓國網路漫畫平台KAKAO WEBTOON將推出「寒假特輯」，以漫畫陪伴讀者迎新年。圖為漫畫「全能家事大魔王-需要幫妳洗碗嗎？」。（KAKAO WEBTOON提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月18日

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（中央社記者王寶兒台北18日電）韓國網路漫畫平台KAKAO WEBTOON去年6月在台灣上線，下載次數至今突破60萬次，今天公布農曆年節前將推出「寒假特輯」，以漫畫陪伴讀者迎新年。

Kakao Entertainment Taiwan 執行長吳明修今天透過新聞稿表示，感謝台灣用戶的支持，上線以來的批評與指教都虛心接受並努力改進，往後將不斷推出更好的作品、提供更優質的平台體驗。他同時也透露，新年度目標用戶數能有翻倍成長。

KAKAO WEBTOON表示，平台上線至今累積突破60萬次下載，平均每日閱讀話次數達50萬話，且付費閱讀的用戶數也有翻倍成長，體現付費觀看正版作品的觀念日趨普及，無疑為內容產業注入一股強心針。

因應寒假及農曆春節假期，KAKAO WEBTOON將在1月22日至1月26日間推出「寒假特輯」，1月29日至2月6日間則有「新年追漫抽大禮」活動。

KAKAO WEBTOON表示，連載漫畫中不乏有春節應景作品，如過年常有碗盤成堆，呼應漫畫「全能家事大魔王－需要幫妳洗碗嗎？」，若被親友逼婚，則有漫畫「爸爸，我不想結婚！」，以漫畫排遣假期時光。（編輯：屈享平）1110118