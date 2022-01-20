亞洲4表演場館合作 台泰印尼4製作人入選工作坊

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台灣製作人劉竹晴（圖）入選「亞洲連結：製作人工作坊」計畫，將與編舞家劉奕伶合作，反思舞蹈創作者在歷經全球疫情的巨變下如何自處，創作舞蹈作品Normal Life。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）國家兩廳院邀新加坡濱海藝術中心、韓國國立劇場與日本東京藝術劇場4場館合作，選出台灣、印尼及泰國等4名製作人參與「亞洲連結：製作人工作坊」計畫，可獲各場館資源協助。

兩廳院發布新聞稿表示，「亞洲連結：製作人工作坊」（Asia Connection:Producers Camp）4件獲得支持的藝術計畫分別是來自印尼的製作人Muhammad Abe計畫探尋亞洲殖民與後殖民的身體樣貌，並將史料轉化為藝術創作的來源，與各地創作者發展#BODYARCHIVES。

台灣製作人劉竹晴將與編舞家劉奕伶合作，反思舞蹈創作者在歷經全球疫情的巨變下如何自處，並以肢體敏銳觀察社會變化與處境，創作舞蹈作品Normal Life。

泰國製作人Tanawat Asawaitthipond（Ally）作品Dance Offering將追溯泰國儀式舞蹈中的符號意義，探討儀式與肢體最純粹的關係，重新檢視舞蹈與祭祀的關聯。

另一名來自泰國的製作人Sojirat Singholka將與長期合作的編舞家皮歇克朗淳（Pichet Klunchun），以解構泰國傳統舞蹈創作元素發展Hacking Tradition，建立舞蹈創作方法，延伸至不同媒介或形式的舞蹈作品應用。

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兩廳院為持續連結亞際藝術創作能力，並孵育亞洲原生創意，2021年啟動3年專案「亞洲連結：製作人工作坊」，邀請新加坡濱海藝術中心（Esplanade – Theatres on the Bay, Singapore）、韓國國立劇場（National Theater of Korea, South Korea），以及日本東京藝術劇場（Tokyo Metropolitan Theatre, Japan）共同合作，攜手建立長期區域型合作網絡，分享各場館資源以及陪伴藝術家創作。

「亞洲連結：製作人工作坊」是3年期合作計畫（2021年-2023年），每年8到9月舉辦，下一屆公開徵件預計將於2月1日至3月31日開放線上報名，歡迎擁有5年以上國際共製經驗、以亞太區域為工作基地的表演藝術製作人踴躍參與。（編輯：管中維）1110120