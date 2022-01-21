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台法文化獎徵件 表彰推動藝術交流特殊貢獻者

2022/1/21 17:20
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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）由文化部與法國法蘭西學院人文政治科學院合作辦理的「台法文化獎」展開徵件，以「歐洲獎」及「台法文化促進獎」2獎項表彰在台法或台歐推動藝文交流具特殊貢獻的機構或人士。

文化部今天發布新聞稿表示，台法文化獎從1996年起每年頒發，2006年起將徵件範圍擴展為全歐洲。

台法文化獎每屆獲獎者皆由台、法評審委員共同遴選，並在法蘭西學院舉行公開授獎典禮，得獎者將可獲獎金2萬5000歐元，約合新台幣78萬5000元。

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文化部表示，辦理20多年來，鼓舞不少長期致力於台、法、歐文化藝術交流或學術研究團體及人士，希望透過「台法文化獎」持續激勵深耕台法、台歐文化交流且卓然有成的單位或人士，促進雙邊更多面向的文化合作與交流。

第26屆「台法文化獎」即日起受理推薦，直到5月27日止，由法國法蘭西學院人文政治科學院收件，相關說明可上文化部網站查詢。（編輯：屈享平）1110121

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