蔡惠苓「寒月」新書發表 台商認購捐贈偏鄉

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澎湖女作家蔡惠苓將當地早期的童養媳與拾荒的故事，寫成收錄為「寒月」新書，23日在澎湖舉辦新書發表簽名會。中央社 111年1月23日

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（中央社澎湖縣23日電）每一個人都有自己的故事，澎湖女作家蔡惠苓最近將當地早期的童養媳與拾荒的故事，寫成收錄為「寒月」新書，今天在澎湖舉辦新書發表，同時獲台商陳明芳等人購書捐助給偏鄉。

蔡惠苓「寒月」等新書，全台共將舉辦4場發表會，其中首場月中在台北舉行，現場認購600多本，澎湖旅泰台商陳明芳、馬來西亞檳城準拿督蔡振國與台中市蔡俊彥等人捐贈124、100和60本，今天委由前縣長陳光復代為轉贈給澎湖監獄、學校及圖書館。

目前擔任世界柯蔡宗親總會秘書長的蔡惠苓，亦是澎湖知名的女作家，對澎湖的養育之恩及風土民情，更是念念不忘，4年前曾發表過「傾聽風的聲音」、「親吻土地 逆風高飛」及「阿嬤的安神茶」等新書。

蔡惠苓告訴中央社記者表示，自己離鄉出外近40年，近2年來因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，較少參與台澎兩地的公開活動，反倒有較多時間來寫作，抒發對澎湖家鄉的情懷，「寒月」與「年少 每一朵紅都是詩」2本新書，就是在這個疫情的情境下完成。

蔡惠苓說，「寒月」為小說，「年少每一朵紅都是詩」為詩集；除了彙集成冊外，由於故事的場景都來自澎湖，還特別保留有「澎湖腔」對話錄製的電子書，除了閱讀外，還可用閱聽方式，最為貼切。

「寒月」一書共分為2篇，分別細述早年澎湖白沙鄉通樑村一位童養媳，在成長後被送做堆，但丈夫因一起成長的兄妹之情，不願接受，有名無實，最後離家出走另娶她人；這名童養媳也在生父發生海難意外後，重回娘家與母相依為命，獨立撐起家族的灰窯，延續家族血脈，重振家聲的故事。

另一篇「村路」，則是描寫自己的馬公市早年雙頭掛（現今興仁里）一對拾荒父子，從撿破爛的困苦環境中，奮發向上成為創業有成的知名企業家庭的故事，展現了澎湖人刻苦耐勞的精神，並串起民國40至60年代地方的人文、地形、地貌等，是本深具勵志性的小說，值得細細品味。

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至於，另一本「年少每一朵紅都是詩」詩集，則是描述自己年少時期所創作的作品，收錄匯集成冊，其中有多篇創作作品，是在學生時代所撰寫，曾先後獲得全國青年期刊、大漢盃、女青年會等文學獎等首獎作品，透過新書彙集成冊，一起與各界分享。

蔡惠苓「寒月」等新書，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、世界柯蔡宗親總會理事長蔡定邦等人都寫推薦序，今天在馬公惠民啟智中心舉行新書發表，現場擠滿各界藝文人士認購捐贈，新任文化局長洪棟霖與前縣長陳光復、議員陳慧玲都與會，場面熱絡，年後還將在台中與高雄各辦一場新書發表會。（編輯：陳仁華）1110123

澎湖女作家蔡惠苓（左2）將當地早期的童養媳與拾荒的故事，寫成收錄為「寒月」新書，23日在澎湖舉辦新書發表，獲旅泰台商陳明芳等人認購，並委由前縣長陳光復（左）代為轉贈給澎湖監獄、學校及圖書館。中央社 111年1月23日