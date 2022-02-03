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在宜蘭縣與新北市，不少獨立書店呈反映店主個人特色，包括動保書店內的書只借不賣，也有退休哲學家只為一圓年輕時夢想，在溫泉鄉開書店，更有護理人員斜槓開書店只為推廣護理專業，成為獨特風景。
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獨立書店2/5

獨立書店／南方澳媳婦發掘漁村文化 春陽號當交流平台

2022/2/3 13:51（2/3 14:50 更新）
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春陽號漁港小書店門板上以當年「春陽號」漁船上木製船舵當裝飾，象徵持續轉動。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日
春陽號漁港小書店門板上以當年「春陽號」漁船上木製船舵當裝飾，象徵持續轉動。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）台南市吳小枚25年前嫁到宜蘭縣南方澳漁村，起初對當地文化略知皮毛，但經深入發掘，探訪老漁民後，不只出書還開書店「春陽號」，陳列海洋相關書籍，也成為公共討論平台。

南方澳漁港路沿街都是海鮮餐廳，店家爭相招呼攬客，但走到尾端時，有處枝葉扶疏的小店，小小招牌上寫上「春陽號」。

吳小枚曾任職雜誌社，1997年嫁到南方澳，前10年幾乎都以家庭為重，對當地漁村文化只透過長輩略知一二，別人對她的名字也沒深刻印象，但吳小枚的公公過去是事業有成的「漁撈長」，她之後對外報上「阿傑仔ㄟ媳婦」後，馬上讓對方留下深刻印象。

吳小枚說，2007年在擔任社區工作者好友推薦下，她答應書寫南方澳紀錄，經深度訪談在地耆老、退休船長與造船師傅後，幫她真正了解南方澳漁村文化。蘭陽博物館之後以她蒐集採訪的資料，出版「海海人生：南方澳媳婦的漁港見聞手記」。

吳小枚也曾一度擔任志工，編寫當地「南風澳地方誌」，為地方發聲。

吳小枚表示，開書店前，透過採訪與文史調查點滴累積，參與宜蘭縣政府文化局相關計畫，加上當地印染技法，開發數十件商品，帶動地方文化創意新意。

基於愛書、想推廣閱讀，吳小枚在自家樓下以公公曾工作的舊船名「春陽號」，開起漁港小書店。

走入「春陽號」，首先映入眼簾的是門板上當年「春陽號」上木製船舵，象徵持續轉動，也可敲敲大門門鈴，過去是漁船上的信號鐘；其他像大漁旗、漁網與聚魚燈，都是吳小枚的再利用。

吳小枚在店內利用婆婆的嫁妝書桌作為「南方澳主題書區」，陳列販售南方澳漁業文化、魚類圖鑑、海洋與宗教等特色書籍。其他書架上也有文化、旅遊、文學、藝術與生態類等，總計近5000本，成為有家族、地方感特色書店。

吳小枚說，一個月賣出的書有限，但她不是靠書店維生，只是喜歡用這樣的方式推廣漁村文化，也曾邀專家辦漁港或漁業相關主題講座，成為民眾造訪與了解南方澳公共平台，她也常在社群網站臉書（Facebook）分享讀書心得與推薦書籍，推廣閱讀。

她說，今年初獲文化部實體書店補助經費，日後將持續邀專家辦漁業文化與藝師講座，並編寫蘇澳鎮公所刊物，希望外地遊客除到南方澳吃海鮮，也能多了解南方澳漁村文化。（編輯：李明宗）1110203

來自台南市的吳小枚（圖）25年前嫁到宜蘭縣南方澳漁村，經深入發掘漁村文化，探訪老漁民後，不只出書還開書店，陳列海洋相關書籍，成為公共討論平台。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日
來自台南市的吳小枚（圖）25年前嫁到宜蘭縣南方澳漁村，經深入發掘漁村文化，探訪老漁民後，不只出書還開書店，陳列海洋相關書籍，成為公共討論平台。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日
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