獨立書店／安放流離失所的人心 鄭書婷打造爬上坡．好書室

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帶著安放心情的念想，鄭書婷把旅行多國經驗融入書店，打造出「爬上坡．好書室」。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月3日

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（中央社記者沈佩瑤新北3日電）「書店不應該只是書，應該是安放流離失所的人」，「爬上坡．好書室」店主鄭書婷把旅行多國經驗融入書店，嘗試24小時營運及開放借宿等，讓顧客安放心情。

新北市定古蹟淡水福佑宮擁百年歷史，沿廟旁巷弄拾級而上，是歷史同樣久遠的淡水第一條商業街「重建街」，爬上坡後氣喘吁吁，正需要歇腳處，相呼應的「爬上坡．好書室」藏身這裡。

鄭書婷一頭俐落短髮，爽朗笑聲令人難想像她曾害羞內向到不知如何與人交流。

鄭書婷原本夢想當體育老師，進入研究所後，「碩二第一天我決定休學」她說，當下其實沒想太多，台上老師講述新學期課程規劃，內容很平常普通，也許空調溫度太低，加上四面冷白牆壁沒窗戶，她突然感到桎梏。

她回憶下課鐘聲響起後，她迅速逃離教室，站在校門口一陣暖風吹來，內心湧現一起被帶走的渴望。

鄭書婷休學後先到台南市種2年芒果，跟隨使用自然農法的農家，講求不要過分干預環境的生活態度，讓她對人和自然的關係有新體悟。

由於陪伴家人住院，鄭書婷輾轉認識4名護理師創立的獨立書店「無論如河」，成為小幫手，後來有書店租約到期，詢問「無論如河」要不要接手書架等。

鄭書婷說，原本規劃成立由她當店長的「無論如河2.0」，週一看完環境、週二晚上開會討論時，其他人看著她說：「書婷，好消息是無論如河沒時間開2店，你要不要考慮自己接？」壞消息是如果要接，隔天中午12時前要簽約。

鄭書婷想了想，認為沒什麼好說不，且剛好手邊有保險到期，原本是朋友看她不會存錢，要求她買保險才有錢「30而立」，正好拿來開書店。

毅然投入全部身家的鄭書婷自嘲，開店前一天還被檢舉機車違停挨罰新台幣900元，「完全超出預算」，又好氣又好笑。

鄭書婷遊歷多國，把旅行經驗融入書本擺設，童書區旁是青少年書籍，以認識世界方式從鄰近台灣的香港、日本及新加坡出發，接著前往中東、歐洲及美洲，途中夾雜她關注的議題或私藏，展現個人風格。

基於喜愛草地，鄭書婷特地在童書區鋪人工草皮，營造秘密空間，她笑稱自己是美術白痴，童書選擇以畫風順眼、溫暖敘事繪本為主，就算孩子只是在這裡放空、把書擺來擺去，別去看聲光的東西都好。

在鄭書婷眼中，書店應是可安放流離失所心情和人的地方，她需要這樣的空間，其他人如果有同樣需求，她很樂於在彼此舒服的狀態下分享。

鄭書婷決定開24小時書店，嘗試留個門縫，有需要的人都可推門進入，「結果沒等到人，只等來了貓」，也遇過客人半夜和家人吵架，臨時求救借宿。

雖難免遇到氣場不合的客人，鄭書婷至今從未後悔，她形容原本開書店是遙遠夢想，就像遠望山頭、還沒開始爬，「無論如河」卻拎起她、垂直降落在山頂。如果沒這家書店，不知自己會在哪。

鄭書婷也不時到市集擺書攤，買的人不多，甚至有次花12小時抵達，只賣出1本書，還是攤主間給彼此的「開門紅」，但擺攤對她而言就像出門走走、透透氣。

訪談最後，鄭書婷說，春節期間，如果不想出門人擠人，她推薦在家讀作家弗拉狄米爾．米格烈（Vladimir Megre）的鳴響雪松系列套書，試著從書中一窺如何與自然和諧共處。（編輯：李明宗）1110203