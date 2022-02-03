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獨立書店
在宜蘭縣與新北市，不少獨立書店呈反映店主個人特色，包括動保書店內的書只借不賣，也有退休哲學家只為一圓年輕時夢想，在溫泉鄉開書店，更有護理人員斜槓開書店只為推廣護理專業，成為獨特風景。
獨立書店
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獨立書店3/5

獨立書店／退休哲學家將夢想化為動力 開書店分享人生美好

2022/2/3 13:51（2/3 14:50 更新）
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宜蘭礁溪「哲思書棧」主要陳列販售二手書、上萬片黑膠唱片、電影海報與懷舊玩具。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日
宜蘭礁溪「哲思書棧」主要陳列販售二手書、上萬片黑膠唱片、電影海報與懷舊玩具。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）華梵大學哲學系兼任副教授呂健吉年輕時有開書店夢想，3年前退休後投入退休金圓夢，在家鄉經營哲學類書店，為宜蘭縣礁溪鄉溫泉區增添人文風景，也與客人分享人生美好回憶。

呂健吉58歲時毅然從教育界退休，當時有感於家鄉礁溪缺少一家真正的書店，退休後捨去悠閒生活，投入退休金，在礁溪育才路黃金地段打造心中夢想書店「哲思書棧」，主要販售二手書、黑膠唱片、電影海報與懷舊玩具，都是呂健吉退休前蒐藏或他人捐贈。

呂健吉說，黑膠唱片有上萬片，哲學等書籍近3萬本，開書店基本上雖不用太多商品資本，裝潢也用最簡單書架，但興建建築物時不只退休金，連以前的儲蓄都投進去。

許多人好奇為何投入退休金，開不太可能賺錢的書店？呂健吉表示，他熱愛哲學及閱讀，開書店是年輕時就有的夢想，這些書放在家中也是放著，不如分享。

他說，過去教哲學，退休開書店後也希望繼續推廣哲學，「哲思書棧」1樓書籍以哲學類為主，2樓場地陳列20、30年前蒐藏的電影海報，如「童年往事」、「海上花」等及黑膠唱片，也提供在地講師辦手工藝品講座。

呂健吉表示，客人進書店常問怎麼幾乎都是哲學類書籍？也有人會問些哲學問題，他覺得做這樣的書店老闆不錯，可推廣哲學，他的名片上也印上「哲學諮詢師」，書店成為他與顧客對話的哲學空間。

他說，「哲學」簡單來說就是智慧的追求，每人都需要透過思辨了解生活，「哲學」也是探討「有無」、「真假」及「對錯」問題，與人關係密切。

呂健吉表示，選在礁溪開書店除他是礁溪人，也因礁溪的觀光旅遊除吃與玩樂，希望增添文化氣息，太太開玩笑說：「今天只要賺到便當錢就夠了。」書店不以營利為目標，顧客不一定要消費，如果每人能在參觀懷舊海報與玩具時，與同行友人或家人一起回顧過去，帶點回憶離開就已值得。（編輯：李明宗）1110203

華梵大學哲學系兼任副教授呂健吉年輕時有開書店夢想，3年前退休後投入退休金，於宜蘭礁溪開設「哲思書棧」圓夢。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日
華梵大學哲學系兼任副教授呂健吉年輕時有開書店夢想，3年前退休後投入退休金，於宜蘭礁溪開設「哲思書棧」圓夢。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日
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