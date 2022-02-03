獨立書店／書店結合護理專業 無論如河成療癒空間

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有感於人們需要療癒空間，也帶著讓更多人理解護理專業的用心，4名護理人員創辦獨立書店「無論如河」。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月3日

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（中央社記者沈佩瑤新北3日電）有感於人們需要療癒空間，也讓更多人理解護理專業用心，4名護理人員創辦獨立書店「無論如河」，並成立居家護理所，讓書店成為載具，分享心情、推動議題及體驗護理人生。

熙攘的淡水河岸老街，位於2樓的「無論如河」前身為獨立書店「有河Book」，由自稱「女工」的阿勇、秀眉、雅鈴及小綠等熱愛閱讀護理師掌理，其中阿勇是店長。

「無論如河」保留原本有河Book上千冊文學、歷史及哲學書籍，又加上護理、醫療及心理學等領域書籍，2020年成為居家護理所，希望喚起民眾重視長期照顧、居家護理，是新北市第一家長照型書店。

4人相識多年，彼此是師生、同事及室友，也是共組台灣基層護理產業工會戰友。秀眉表示，如果沒經歷組工會這段最艱苦時光，已經過一定磨合，書店無法這麼順利開張。

任職精神科的秀眉深感應要有個空間，用藥物以外方式，讓人可被療癒，早在成立「無論如河」前，4人就已把合租處當這樣的平台。

秀眉表示，當時收容各地護理師們，阿勇很會煮飯，用食物療癒身心俱疲的人，而她以心理學專業提供心靈療癒，解決工會成員生活難題，成員才能出席開會、一起去抗議。

得知「有河Book」將轉手，她們起心動念接手。秀眉和阿勇回想時不約而同笑說，她們只敢各自在心裡想、沒勇氣說出口，開書店太跳tone、太理想，沒想到開口的竟是4人中個性最實際的雅鈴，瞬間讓人有種「這件事情可以！」的感覺。

至於為何想把「無論如河」當實踐和推廣護理精神場域？秀眉說，很多民眾不懂護理重要和專業；醫療是治病，護理是對待人的生老病死。

她舉例，醫師曾轉介中風插鼻胃管長者，長期腹脹壓迫呼吸，半夜喘到吵醒別人，但送醫檢查都正常，家屬以自費方式請她們協助居家護理，才發現4年來家屬只灌食安素，腹脹是因營養不均衡。

秀眉說，這就是護理人員很重要的原因之一，護理會改變病人的人生，可讓病患好好活、好好死；書店企圖用說故事、體驗方式，讓大家體會護理是什麼。

4人起初只是想發揮工會擅長辦活動優勢，推動議題及社區關懷據點，後來發現書店在2樓，長者爬不上去，山不轉路轉，「無論如河」成立居家護理所，主動出擊到有護理需要的人家中。

「無論如河」陸續辦過包括與護理、藥癮、紀錄片、受刑人、性侵、淡水走讀、詩歌及劇場等議題相關講座，涉獵範圍相當廣泛。

秀眉說，性、死亡是兩大基本議題，每年一定會有一定比例講座，此外就是讓志同道合、理念接近專業工作者、創作者開講；書店講座如同河流，有生命力，辦活動是為與人連結。

秀眉表示，書的擺設就是和客人對話，除從有河留下的書中挑選，及另外想呈現的議題，都是企圖要對話的書籍。有些客人可能從進店到離開都不會和女工們說一句話，卻可能轉一圈就理解書店想傳遞的訊息。

「還有一群不是看書、買書的客人喜歡來這喝咖啡」，女工們認為這也是在親近書，偶而被玻璃門上詩句吸引了，就趁機介紹詩人。

走過和警察激烈衝撞的工會抗爭，秀眉微笑說，書店存在本身就是小小奇蹟，是股滴水穿石的溫柔力量，也許一天只跟一個人對話、只賣出一本書，影響力細水長流。（編輯：李明宗）1110203