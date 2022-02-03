獨立書店／書只借不賣 宜蘭默默書店推廣動保教育

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公益書店「默默」推廣動保理念教育，也公益提供空間當成社區共好交流環境。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年2月3日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）47歲康仕楷10多年來參與動物公益救援，與妻子收養7隻流浪狗，去年還在宜蘭市經營公益書店「默默」，推動愛護動物、尊重生命理念，書店可免費看書，且只外借、不賣書。

康仕楷昔日在國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處任森林護管員，常見到民眾棄養，及當地居民較無寵物結紮觀念，導致山區流浪狗多。這些狗兒常遭捕獸鋏夾傷，加上10多年前在街上見到小狗遭毆打，決定致力關注動物保護，自掏腰包救援動物，更化理念為實際行動，投入動保書店經營。

「有些事情總是要有傻瓜來做」康仕楷說，開這種書店總被笑傻、養不活家人，但這就是他的理念。當初最缺資金承租店面時，在宜蘭市執業的醫師黃建財得知後，無償提供空屋還幫整修，讓他順利圓夢。

「也讓我也當一次傻子」黃建財表示，求學時曾收養流浪狗，很認同也很感動康仕楷推動動保理念，康仕楷經營「不賣書的書店」，他是「不收租金的房東」。

康仕楷說，收養7隻流浪犬，多以黑色為主，「黑犬」為「默」，店名就取為「默默」。書店內主要以動保、宜蘭文史等書籍為主，除原本家中藏書，還有各地認同人士捐贈，民主進步黨籍立法委員陳歐珀也捐出家中大量動保書籍，共約2000本中文書。

此外，美國熱心人士捐出近2000本二手原文書，這些書籍如果有學校需要，他會不藏私轉捐，希望在校園中散播生命教育種子。

康仕楷說，店內書本只借不賣，雖只能靠賣咖啡與甜點，或靠演講、幫廠商寫文案勉強填補支出，但最重要的是希望好書能讓眾人免費閱讀，「默默」推廣理念，往下扎根生命教育，與眾人一起「默默」做好事。

他說，除透過書籍分享閱讀、傳遞理念，也公益提供空間當社區共好環境，成為「免廢市集」，將民眾不需要的物品透過市集分享，達物盡其用效益。

關於動保，康仕楷說，希望政府推動與設置動保警察，遏止流浪動物遭虐殺或傷害。（編輯：李明宗）1110203