百老匯音樂劇「貓」6度來台巡演 華麗戲服布景搶先看【圖輯】
2022/2/10 15:30（2/10 16:50 更新）
音樂劇「貓」10日在台北小巨蛋進行總彩排，演唱經典曲目搭配活潑逗趣的舞蹈，將百老匯舞台魅力呈現給台灣觀眾。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
（中央社網站10日電）百老匯音樂劇「貓」睽違4年第6度來台，今晚於台北小巨蛋開演，將在台中、新竹、花蓮、高雄、台南等6座城市共演出36場。裝滿逾百頂假髮、500多套華麗戲服與5大布景的11個貨櫃飄洋過海抵台，製作人蓋瑞斯威廉斯親自帶台灣媒體參觀，提前開箱後台。
音樂劇「貓」因疫情影響，延宕1年來台演出，主辦單位9日開放媒體前進後台，一睹演員著裝過程。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
主辦單位公開演員化妝過程，看眾人如何變身成一隻隻活靈活現的貓咪。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
一名演員挑選假髮進行上台前的著裝準備。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
演員們上台前的化妝過程繁瑣。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
演員們為了防疫，各自戴上獨特造型口罩在場內移動。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
演員們彩排前在後台暖身拉筋。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
一名演員在等待時間大啖台灣烤地瓜。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
音樂團隊演出前進行彩排。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
音樂劇「貓」製作人蓋瑞斯威廉斯（Gareth Williams）（圖）10日在台北小巨蛋出席「貓」劇總彩排採訪，希望將精彩的演出原汁原味呈現於觀眾的眼前。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
音樂劇「貓」10日晚間為了帶給台灣觀眾驚豔的演出，正緊鑼密鼓排練。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
全體演員們10日在台北小巨蛋熱力四射進行總彩排。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
彩排時其中一名演員邊唱邊跳走下台，以高亢嗓音征服全場。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
全體演員彩排時在台上又唱又跳，舞蹈整齊有力。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
演員們彩排時演唱經典曲目搭配活潑逗趣的舞蹈。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
（編輯：邵曉潔）1110210
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