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百老匯音樂劇「貓」6度來台巡演 華麗戲服布景搶先看【圖輯】

2022/2/10 15:30（2/10 16:50 更新）
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音樂劇「貓」10日在台北小巨蛋進行總彩排，演唱經典曲目搭配活潑逗趣的舞蹈，將百老匯舞台魅力呈現給台灣觀眾。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
音樂劇「貓」10日在台北小巨蛋進行總彩排，演唱經典曲目搭配活潑逗趣的舞蹈，將百老匯舞台魅力呈現給台灣觀眾。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
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（中央社網站10日電）百老匯音樂劇「貓」睽違4年第6度來台，今晚於台北小巨蛋開演，將在台中、新竹、花蓮、高雄、台南等6座城市共演出36場。裝滿逾百頂假髮、500多套華麗戲服與5大布景的11個貨櫃飄洋過海抵台，製作人蓋瑞斯威廉斯親自帶台灣媒體參觀，提前開箱後台。

音樂劇「貓」因疫情影響，延宕1年來台演出，主辦單位9日開放媒體前進後台，一睹演員著裝過程。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
音樂劇「貓」因疫情影響，延宕1年來台演出，主辦單位9日開放媒體前進後台，一睹演員著裝過程。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
主辦單位公開演員化妝過程，看眾人如何變身成一隻隻活靈活現的貓咪。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
主辦單位公開演員化妝過程，看眾人如何變身成一隻隻活靈活現的貓咪。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
一名演員挑選假髮進行上台前的著裝準備。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
一名演員挑選假髮進行上台前的著裝準備。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
演員們上台前的化妝過程繁瑣。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
演員們上台前的化妝過程繁瑣。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
演員們為了防疫，各自戴上獨特造型口罩在場內移動。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
演員們為了防疫，各自戴上獨特造型口罩在場內移動。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
演員們彩排前在後台暖身拉筋。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
演員們彩排前在後台暖身拉筋。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
一名演員在等待時間大啖台灣烤地瓜。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
一名演員在等待時間大啖台灣烤地瓜。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
音樂團隊演出前進行彩排。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
音樂團隊演出前進行彩排。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日
音樂劇「貓」製作人蓋瑞斯威廉斯（Gareth Williams）（圖）10日在台北小巨蛋出席「貓」劇總彩排採訪，希望將精彩的演出原汁原味呈現於觀眾的眼前。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
音樂劇「貓」製作人蓋瑞斯威廉斯（Gareth Williams）（圖）10日在台北小巨蛋出席「貓」劇總彩排採訪，希望將精彩的演出原汁原味呈現於觀眾的眼前。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
音樂劇「貓」10日晚間為了帶給台灣觀眾驚豔的演出，正緊鑼密鼓排練。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
音樂劇「貓」10日晚間為了帶給台灣觀眾驚豔的演出，正緊鑼密鼓排練。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
全體演員們10日在台北小巨蛋熱力四射進行總彩排。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
全體演員們10日在台北小巨蛋熱力四射進行總彩排。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
彩排時其中一名演員邊唱邊跳走下台，以高亢嗓音征服全場。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
彩排時其中一名演員邊唱邊跳走下台，以高亢嗓音征服全場。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
全體演員彩排時在台上又唱又跳，舞蹈整齊有力。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
全體演員彩排時在台上又唱又跳，舞蹈整齊有力。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
演員們彩排時演唱經典曲目搭配活潑逗趣的舞蹈。中央社記者裴禛攝 111年2月10日
演員們彩排時演唱經典曲目搭配活潑逗趣的舞蹈。中央社記者裴禛攝 111年2月10日

（編輯：邵曉潔）1110210

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