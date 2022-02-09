「貓」6度來台巡迴6城市破紀錄 提前開箱後台

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全本音樂劇「貓」10日至13日將在台北小巨蛋演出，主辦單位9日舉辦媒體後台導覽，演員們彩排前在後台暖身拉筋。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）被譽為四大音樂劇之一的「貓」，睽違4年第6度來台，從北演到南巡迴6城市共36場，打破百老匯在台巡演場次紀錄。今天主辦單位提前開箱後台，展示逾百頂昂貴假髮與華麗戲服。

製作人蓋瑞斯威廉斯（Gareth Williams）親自帶台灣媒體參觀，並分享這次飄洋過海抵達小巨蛋的11個貨櫃道具，裝滿上百頂假髮、500多套華麗戲服與5大佈景。

威廉斯表示，有些演員需要詮釋不同角色，所以每個人在後台都有專屬快換衣櫃。衣服的陳列與衣櫃擺設，也都有許多小巧思，例如標註姓名、登場順序擺放戲服或妝容示意。服裝部門的工作人員，也得隨時檢查衣服道具是否有損壞，得馬上修補。

威廉斯坦言因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，「貓」劇這趟來台演出相當不易。近年他們在國外的表演也常因疫情中斷，反覆經歷停演又復出的煎熬。因此音樂劇將於明天開演讓他相當興奮。目前全團演員加上技術人員共75人，分別來自南韓、英國、澳洲、美國，都已完成21天的隔離與自主健康管理。

至於大量道具在疫情期間的管理，威廉斯表示，這回主要製作團隊來自南韓，他們的防疫做得相當好，先前也已順利完成在南韓的巡演，完全放心。

「貓」劇已演出超過40週年，備受全球喜愛，威廉斯說，這是主創團隊始料未及的，「畢竟是部關於貓的音樂劇」。不過他認為全劇的成功，得歸功於作曲家安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）與編舞家、總音樂指導的努力。

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威廉斯指出，「貓」舞台設計概念來自街頭，看似簡單佈景卻暗藏著許多玄機。例如從後車廂能夠跑出貓，或有水管通道能讓演員在內穿梭，更有盪鞦韆能讓演員盪來盪去，模擬貓咪在街頭生存、玩樂的景象，舞台設計相當繁複，也成功營造視覺與舞台張力。

此外，為讓演出順利進行，威廉斯表示，這次特別隨團安排一位專業物理治療師，隨時幫演員舒緩治療，讓演員以最佳狀態登台演出。本次「貓」音樂劇將從10日起在台北小巨蛋展開，將在台中、新竹、花蓮、高雄、台南等6座城市共演出36場，再現經典風采。（編輯：吳協昌）1110209

經典百老匯音樂劇「貓」6日度訪台，10日起將在台北小巨蛋演出，音樂團隊9日持續彩排，期盼帶給台灣觀眾完美表現。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日

經典百老匯音樂劇「貓」因疫情影響，延宕1年來台演出，10日起將在台北小巨蛋上演，主辦單位9日開放媒體前進後台，一睹演員著裝過程。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日

經典百老匯音樂劇「貓」再次來台巡演，10日起將在台北小巨蛋隆重登場，主辦單位9日公開演員化妝過程，看眾人如何變身成一隻隻活靈活現的貓咪。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日

經典百老匯音樂劇「貓」6度來台巡演，10日起將在台北小巨蛋正式上演，主辦單位9日舉辦媒體後台導覽活動，一名演員在等待時大啖台灣烤地瓜。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日

全本音樂劇「貓」10日起將在台北小巨蛋演出，主辦單位9日舉辦媒體後台導覽，參觀演員化妝、著裝等流程。中央社記者徐肇昌攝 111年2月9日