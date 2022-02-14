欣賞台灣電影衝破界限 義學者在法推廣不遺餘力

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柯漢東（右2）多年推廣台灣電影不遺餘力，2021年10月21、22日與關首奇（左2）、林季苗（左）共同在里昂三大舉辦台灣光點計畫，今年即將邁入第2屆，將以不同切入點介紹台灣文化。（檔案照片）中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年2月14日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）來自義大利的學者柯漢東（Corrado Neri）長年在法國推廣、教授台灣電影，他最欣賞台灣電影的大膽與多元，但也表示，要吸引一般國際觀眾，可能需要更多媒體宣傳與辨識度。

法文著作「懷舊台灣：從現代華文電影追憶台灣歷史」（Retro Taiwan : Le temps retrouvé dans le cinéma sinophone contemporain）作者柯漢東是法國里昂第三大學教授，多年推廣、講授台灣電影不遺餘力。他接受中央社專訪，談論對台灣電影的熱愛。

講到最初緣起，柯漢東1994年偶見導演蔡明亮獲威尼斯金獅獎作品「愛情萬歲」，便深受吸引。攻讀博士時，他除了義大利的指導教授外，同時選擇了電影大國法國的教授進行雙指導。在法期間，他徜徉於電影世界，並在法國國家電影資料館（Cinematheque Francaise）一場影展中再次見到導演侯孝賢的電影，使他更堅定走上研究台灣電影之路。

他向中央社表示，欣賞台灣電影的成熟，可以談論同性、歷史與文化議題，例如侯孝賢的二二八；或是實驗不同形式，例如蔡明亮的創新手法。總之，可以衝破審查與界線，對於內容與形式大膽論述、質問與創新。

法國觀眾，尤其是知識分子，向來熱愛台灣新浪潮與作者電影的時代背景與電影語言，且法國深受電影文化薰陶，因此時常在影展中表露對台灣電影的欣賞，即使這些電影通常談論歷史傷痛等具體且在地的主題。

但柯漢東坦言，台灣電影的熱潮在法國影迷心中已經稍微退去，新生代亞洲電影出現許多要角，例如南韓，吸引一大票原先對亞洲電影沒那麼關注的閱聽人。

談到在法國推廣台灣電影的方式，柯漢東表示這是很複雜的問題，但他認為首先很關鍵的是透過如他一樣的學者向學子講授與推廣。此外，還必須結合媒體曝光與參展的效應。

他說網飛（Netflix）等平台扮演重要角色，「在平台上有『大佛普拉斯』、『同學麥娜絲』等，不僅是作者電影，也呈現了台灣多語多文化的面向。但我個人認為媒體宣傳不足，有些影迷的分析文章，卻仍需要更全面的對大眾宣傳。還有『消失的情人節』、『親愛的房客』等在內涵與美學上都非常有趣，不過我沒看到任何相關文章」。

他常在課堂上講解台灣新生代導演電影，「網飛上有太多東西，若不知方向，就無法看見這些電影」。他說，「世界報」（Le Monde）等法國媒體都有文化版面，希望能出現更多台灣電影的報導文章。

柯漢東分析台灣電影在國際市場的優劣勢，指出台灣電影文化豐富、題材大膽多元，但可惜的是沒有像南韓「魷魚遊戲」或日劇「AV帝王」那樣「一擊中的、明確且具象徵性的力量」、辨識度較高的片子。因此，台灣電影能受到喜歡亞洲文化的影迷青睞，但較難吸引到一般觀眾。

他說，台灣的優勢在於豐富性，在不同文化之間穿梭、擺渡、混合，但這也可能造成困難，因為會需要擁有更多背景知識的觀眾才能解讀。「例如『斯卡羅』，極度有趣豐富，我也和學生談起，但若不了解台灣歷史，很可能會看不懂，一般國際觀眾也較難消化」。

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去年10月，柯漢東和台灣文學法國推手關首奇（Gwennaël Gaffric）、語言學教授林季苗共同舉辦光點計畫，並由柯漢東策劃邀請金鐘獎最佳導演楊雅喆視訊參與映後座談，大受學生好評。

談到未來計畫，柯漢東告訴中央社，他們之前申請籌辦里昂三大第二屆光點計畫，已獲得支持，希望以台灣的鬼魅文化為切入點，探討台灣相關電影與文學，讓更多人認識台灣獨特的文化魅力。（編輯：郭中翰）1110214

柯漢東（左）出席2020年9月18日第3屆巴黎台灣電影節，與巴黎日本文化會館策展人Fabrice Arduini（右）及法國電影資料館台灣電影史學者倪娃法（中）合影。（檔案照片）中央社記者曾婷瑄巴黎攝 111年2月14日