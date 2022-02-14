基隆市定古蹟彭佳嶼燈塔 將升格為國定古蹟

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有113年歷史的基隆市定古蹟彭佳嶼燈塔，獲文化部文資審議委員會審議通過，將升格為國定古蹟，即將對外公告。（基隆市政府文化局長陳靜萍提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市政府文化局長陳靜萍表示，有113年歷史的基隆市定古蹟彭佳嶼燈塔，去年12月3日經文化部文資審議委員會審議通過，將升格為國定古蹟，即將對外公告。

陳靜萍昨天在臉書（Facebook）指出，1909年竣工的彭佳嶼燈塔興建至今超過百年歷史，在二次世界大戰時曾遭盟軍轟炸，塔頂及透鏡尚留當時掃射痕跡，但現在還服役中，是日本與台灣航線上的重要史跡，更是航運史的重要見證。

陳靜萍說，地址是基隆市中正區彭佳嶼8號的彭佳嶼燈塔，去年11月文資委員及同仁們現勘時，在海釣船上搖晃近3小時才抵達，且島上只有1輛機車及2台搬運車，回來又是3小時，這趟真的是「舟車勞頓」，回程時準備的午餐碳烤三明治，大家都吃不下。

陳靜萍表示，去年12月3日，中央的文資審議委員會已審議通過將基隆市定古蹟彭佳嶼燈塔，升格為國定古蹟，即將正式公告。

交通部航港局航安組組長沈淑賢今天向中央社記者表示，彭佳嶼燈塔距離基隆港約30浬，搭船要將近3小時，目前航港局有4名「燈塔守」駐守，原則上半個月輪班一次休假回台灣，所需生活日用品趁返回台灣期間帶回，至於維修燈塔的相關器具和油料，約每半個月補給一次。

根據文化部文化資產局國家文化資產網介紹，彭佳嶼燈塔於1906年底起建，1909年9月竣工，燈塔興建至今超過百年歷史，是國內最後一座淘汰煤油燈的燈塔。

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彭佳嶼燈塔為底座呈八角形的圓形白色磚造燈塔，高26.2公尺，塔身具12圈鐵欄杆，方便油漆及養護；燈器室則採用佛萊斯納水晶折光透鏡頭等鏡機，是國內最大透鏡，此工法已絕傳。

此外，陳靜萍指出，除了彭佳嶼燈塔外，在1900年完工的基隆燈塔，也是日治時期第一座磚造燈塔，在2020年12月也指定為市定古蹟，但因仍具導航功能、正常使用與運作的文化資產，所以還沒開放觀光。（編輯：陳仁華）1110214