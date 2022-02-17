台灣國樂團繪本音樂會 刻劃海倫凱勒生命故事

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）以生命勇者海倫凱勒生平為音樂會題材，台灣國樂團推出「光的勇者」海倫凱勒繪本音樂會，透過音樂、表演加上繪本投影，講述失去聽覺與視覺的海倫凱勒在逆境中奮鬥挑戰的故事。

台灣國樂團發布新聞稿表示，這次音樂會邀請導演鄭詠珊以及作曲家櫻井弘二夫妻檔共同創作劇本及音樂，並加入劇場演員馮先芝、插畫家周曉蘭，由台灣國樂團青年指揮人才培力張智堯、曾德偉以及台灣國樂團副指揮周聖文共同擔任演出。

海倫凱勒（Helen Keller）是美國作家暨教育工作者，出生19個月大時因為生病失去了視力和聽力，但不曾屈服命運的挑戰，一生撰寫出版14本書和數百篇演講、論文，也為殘障人士、婦女選舉權、勞工權利和世界和平等議題發聲。

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台灣國樂團表示，這場演出同時也是文化部「文化平權」計畫內容之一，在音樂會創作過程中便規劃適合聽障、視障朋友們的友善欣賞環境，音樂會將有手語翻譯及輔具觸摸等。

台灣國樂團「光的勇者」海倫凱勒繪本音樂會將於3月4日到9日、4月26日到30日免費演出，地點在台灣戲曲中心3201小舞台，每場音樂會演出40分鐘，可上報名連結：https://reurl.cc/Epz1oa。（編輯：張雅淨）1110217