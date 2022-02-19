Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）針對外媒記者與媒體評論TaiwanPlus （Taiwan+）國際影音平台流量未達對外宣傳效益，Taiwan+今天發布聲明表示，會虛心接受並努力精進，持續籌組國家隊並深耕流量。

聯合報今天引用加密貨幣網媒「Coindesk」亞洲特派記者Sam Reynold在推特（Twitter）撰文指出，Taiwan+平台流量瀏覽來源，有6成以上都來自台灣，未能達到「宣揚台灣」效果，且負責品牌行銷設計的業者JL Design（几本）有限公司，與被指為「中國大外宣工具」的「中國環球新聞網」行銷設計的是同一家公司。

針對流量不足一事，Taiwan+今天表示外媒記者文中使用的工具SimilarWeb，是使用爬蟲系統粗估流量，無法精準呈現網路流量。Taiwan+表示，自去年8月底開播至今，已正式上線5個多月，仍處於初創階段，但在Facebook、YouTube、Twitter與Instagram等社群媒體平台已達到3千萬觸及里程碑。

Taiwan+指出，網站部分，根據Google Analytics的分析，1月份網站實際訪客數超過6萬，而非評論所指2萬6000。不過，平台團隊也不滿意流量表現，因此針對網站介面積極進行改版優化中，社群部分也嘗試以不同內容與行銷手法來吸睛、增長流量。

至於Taiwan+品牌識別規劃委任公司，Taiwan+表示，主要是委由碧歐司文化創意顧問股份有限公司執行，而該公司再邀請JL Design創辦人羅申駿及其團隊協助。

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Taiwan+強調，JL團隊曾協助包括Netflix、HBO Asia、Fox Classics Japan等跨國品牌，是傑出的台灣團隊。Taiwan+說，作為台灣第一個國際影音平台，以籌組台灣國家隊為優先考量，未來也將持續連結台灣其他優秀夥伴，推上國際舞台。

TaiwanPlus執行長蔡秋安表示，要讓世界聽到台灣的聲音，從不是件容易的事，但肯定是非常有意義和挑戰的使命，這也是TaiwanPlus成立的初衷。自開播以來，團隊沒有一刻忘記要代表全台灣2300萬人和世界對話，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，也持續招募人才並努力完成各國人才磨合，會虛心接受並努力精進，堆疊台灣的多元價值與能量，為台灣打造更優質的發聲管道。（編輯：吳協昌）1110219