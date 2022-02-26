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首頁 / 文化

疫情趨緩 「丞舞製作」重返歐洲舞台巡演4國

2022/2/26 21:06
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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）隨著歐洲COVID-19疫情逐漸趨緩，各類藝文展演陸續恢復，文化部駐法國台灣文化中心促成「丞舞製作」重返歐洲劇場，從2月22日起到4月14日期間，巡演歐洲4國共22場演出。

文化部發布新聞稿表示，「丞舞製作」團隊這次歐巡推出3齣不同時期的舞作，包括「浮花」（Floating Flowers）、「怒」（Rage）以及「撫」（Timeless）。其中「浮花」與「怒」分別於2016年、2019年獲選參與外亞維儂藝術節，在法國亞維儂國家舞蹈中心演出，獲得媒體高度評價與專業人士的青睞，也促成了這次歐洲巡演契機。

日前「丞舞製作」2月22日已經在法國北部國立萊奧費雷劇院舉行演出，此演出也是當地知名藝術節「奇幻夜總會藝術節（Cabaret des curiosites）」節目之一。

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上半場演出編舞家蔡博丞向母親致敬之作、細繪女性靈魂深處的小品「撫」；下半場舞碼為「怒」，創作靈感來自日本同名電影「怒」，感慨社會冷漠的療癒舞作。

2月27日「丞舞製作」將推出蔡博丞經典創作「浮花」，編創概念來自民間信仰中流放水燈的意象，這也是蔡博丞經典作品之一。團隊接下來將持續展開法國、瑞士、盧森堡及德國演出，以舞蹈魅力與歐洲觀眾交流。（編輯：張芷瑄）1110226

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