「阿拉丁」問世30年好歌不斷 音樂會首演在台灣

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迪士尼經典動畫「阿拉丁」問世30週年，迪士尼與牛耳藝術合資製作全新動畫交響音樂會，數位修復高畫質大銀幕動畫，交響樂團及阿卡貝拉無伴奏人聲演出，4月將在台灣全球首演。（牛耳藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月6日

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）迪士尼經典動畫「阿拉丁」上映30週年好歌不斷，這次將全新製作動畫交響音樂會，數位修復高畫質大銀幕動畫，近百人交響樂團加上阿卡貝拉無伴奏人聲演唱，將在台灣做全球首演。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，「阿拉丁」1992年上映，魔法與冒險加上迷人角色，不僅刷新動畫片票房紀錄，也獲得奧斯卡獎最佳電影配樂、奧斯卡獎最佳原創歌曲、葛萊美獎年度歌曲等大獎，成功催生續集電影、動畫影集。

「阿拉丁」主題系列音樂由奧斯卡配樂常勝軍亞倫．麥肯（Alan Menken）操刀，攜手作詞大師霍華．艾許曼（Howard Ashman）與提姆．萊斯（Tim Rice）合作，最膾炙人口的A Whole New World傳唱30年，是迪士尼歌曲經典中的經典。

2014年「阿拉丁」音樂劇版登上紐約百老匯舞台，2019年真人版電影票房口碑再獲好評。2021年，MNA牛耳藝術向迪士尼音樂集團提案製作「阿拉丁」動畫交響音樂會，由雙方共同投資製作，在反覆延燒的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中討論、延宕、重啟，確定4月將在台灣做全球首演。

這次製作演出卡司邀請海內外歌手選角，劇中最經典角色神燈精靈邀請2019年「獅子王」電影交響音樂會演唱辛巴的葛雷哥萊．弗萊契（Gregory Fletcher）挑梁；阿拉丁由演唱「獅子王」、「冰雪奇緣」等動畫交響音樂會的實力派歌手陳章健擔綱。

合唱團首度邀請台灣阿卡貝拉始祖神秘失控人聲樂團，借重樂團豐富多變的聲音表現力和音樂劇經驗，帶給觀眾更Live的感受。

迪士尼「阿拉丁」動畫交響音樂會將於4月4日、5日在台中國家歌劇院，4月9日在高雄衛武營歌劇院，4月10日在台北國家音樂廳演出，由廖國敏指揮長榮交響樂團演出。（編輯：張雅淨）1110306