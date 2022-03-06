喚起傳統文化記憶 馬卡道祈福儀式現身屏東市

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屏東縣高樹鄉「加蚋埔平埔夜祭」被屏東縣政府登錄為無形文化資產，因屏東市萬年溪有馬卡道族分支居住，6日馬卡道祈福儀式現身屏東市，希望透過祭儀的呈現與介紹，喚起大家對傳統文化的重視。中央社記者郭芷瑄攝 111年3月6日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣6日電）屏東縣高樹鄉「加蚋埔平埔夜祭」被屏東縣政府登錄為無形文化資產，因屏東市萬年溪有馬卡道族分支居住，今天馬卡道祈福儀式現身屏東市，希望喚起市民對傳統文化的重視。

屏東新故鄉文教發展協會今天與加蚋埔馬卡道文化協會合作，在屏東公園舉辦「棲身屏東-讓萬年溪再傳唱老祖的話語」活動，安排河祭祈福、馬卡道傳統美食展出、多元文化市集等。

加蚋埔青年部落營造員潘智傑5年前投入尋根工作，他接受媒體聯訪時表示，早年，屏東市萬年溪一帶的「阿猴社」是馬卡道族的分支，希望透過祭儀的呈現與介紹，喚起大家對傳統文化的重視。

潘智傑表示，要讓馬卡道族的文化漸漸於「阿猴」（屏東市）甦醒，失散的族人、遺忘的血脈，再一次復甦與歡聚，從「阿猴溪」（萬年溪）開始，喚起馬卡道族人的記憶。

加蚋埔馬卡道文化協會理事長閔黎明表示，社區不分老少都加入傳統文化傳承的行列，社區裡的泰山國小長年傳承馬卡道文化，指導學生趒戲（為族人圍圈跳舞、唱歌、敬祖靈），尤其近年青年返鄉協助尋根，更讓傳統文化能夠續傳。

加蚋埔夜祭每年農曆11月15日、16日，在高樹鄉泰山村的加蚋埔公廨舉行，在女祭司「阿姆」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀。

閔黎明表示，祭儀展現馬卡道族人對自然環境的崇敬，並感謝阿姆祖對族人的庇佑；這項祭典也被屏東縣原住民文化資產專責審議委員會，指定登錄為無形文化資產。（編輯：謝雅竹）1110306