另類婦女節禮物 家庭照顧者走進國家攝影中心

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國家攝影文化中心特展「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」策展人蔡文祥，在婦女節這天為長年辛勞且多以女性為主的家庭照顧者導覽，盼她們得到心情上的喘息與慰藉，參與者們也專注於影像藝術欣賞。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月8日

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（中央社記者王寶兒台北8日電）今天是婦女節，國家攝影文化中心特展「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」策展人蔡文祥今天為長年辛勞且多以女性為主的家庭照顧者導覽，如另類婦女節禮物。

蔡文祥今天透過新聞稿表示，「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」展覽，表現出台灣在日治時期至戰後民國50年代台灣女性的現代身影。展覽讓人們在攝影作品中看見台灣社會生命的軌跡及記憶，同時看見女性身影與時代意象的衍變。

蔡文祥希望透過此次導覽，能讓今天參與的辛勤家庭照顧者在展覽影像當中，得到心情上的喘息與慰藉。

展覽導覽結束後，就有家庭照顧者向國家攝影文化中心分享，展覽中印象最深刻的作品，是看到早期有家庭全員盛裝打扮到照相館拍攝紀念寫真，今天活動回家之後，她想聚集全家人，一起穿得美美的拍下紀念合照。

國家攝影文化中心表示，本次參訪活動為台北市南區家庭照顧者支持中心主辦，並由國家攝影文化中心與台北市婦女新知協會合作推動，為辛勞且多數以女性為主的家庭照顧者們提供喘息空間。

「婉風流轉時：影像靈光與文學的跨域閱讀」展覽現於國家攝影文化中心台北館301至305展覽室展出至5月1日。（編輯：張雅淨）1110308