藝術家進駐工研院名單出爐 跨域碰撞新火花

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（中央社記者王寶兒台北10日電）為促進科技藝術工作者與科研人員跨域合作，文化部委託工研院，徵求科技藝術家及團隊提出進駐工研院構想，今天公布6名通過評選的藝術家，15日起將進駐創作。

文化部今天發布新聞稿表示，本次委託財團法人工業技術研究院執行的「媒合藝術家及科研單位發展科藝創新實驗計畫」，共有33名（組）藝術家參加徵件，經2階段評選，最後由張晏慈、王永安、吳宜樺、謝瀞瑩、蔡寧、吳修銘等6名藝術家脫穎而出。

工研院特別於今年1、2月公告徵件期間舉辦2場說明會，深度介紹參與計畫的「智慧語音實驗室」、「智慧機器人實驗室」、「智慧影像分析實驗室」與「透明顯示虛實融合互動實驗室」，吸引許多藝術家、創作團隊親赴工研院參觀實驗室設備，瞭解相關技術及應用面向，並與各主題實驗室的科研人員交流。

Arts@ITRI藝術家進駐工研院計畫邁入第3屆，今年以聲響創作、虛實互動展演、影像感知辨識及表演藝術為亮點。第一階段書面審查經2輪投票選出12件計畫，第二階段邀請入圍者進行簡報，決選出6件計畫。

其中最高票選出的是藝術家張晏慈提出的「幻象複本—跨域展演與交流實驗計畫」，將結合視覺影像設計、聲音藝術、舞蹈演出，反思與探討新媒體應用，建構虛實交構下的異托邦場域。

文化部表示，今年申請案構想多元豐富，以跨域導向及挑戰技術實驗精神為核心。工研院於正取6件之外，另備取2件計畫，依序為謝宜靜「作品『仙人指路』階段創作—語音資料庫實驗研究計畫」、林楷育「『大一統理論之夢』科學展演實驗 科學實驗展演」。

6名正取藝術家將成為工研院短期研究人員，並依提案時程於15日起進駐工研院，最長可達6個月，由文化部及工研院提供技術、設備、空間及創作資源。

此外，工研院將於藝術團隊進駐期間，辦理實驗計畫的階段性成果分享，邀請科技界、藝術界的夥伴參與，搭建科技藝術交流平台。（編輯：張芷瑄）1110310