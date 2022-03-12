藝術裡認識蒙古中亞 蒙藏文化中心推特展

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蒙藏文化中心推特展「複景生活：當代藝術視角中的蒙古及中亞」，即日起至7月23日在蒙藏文化館展出，邀集台灣、蒙古及哈薩克等7名藝術家參與，呈現傳統草原游牧文化在現代化過程中面臨的挑戰及變遷。（蒙藏文化中心提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月12日

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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）蒙藏文化中心主辦「複景生活：當代藝術視角中的蒙古及中亞」特展，邀集台、蒙古及哈薩克等7名藝術家展出作品，呈現傳統草原游牧文化在現代化過程中面臨的挑戰及變遷。

這次參展的藝術家，包括蒙古的孟克杰杰格．賈卡賈維（Munkhtsetseg Jalkhaajav）、孟克波洛兒．干波爾德（Munkhbolor Ganbold）、艾爾登巴雅爾．蒙叩爾（Erdenebayar Munkhor）、南丁-艾爾丁寧．布札格德（Nandin-Erdene Budzagd），以及哈薩克的阿瑪古兒．門利巴耶娃（Almagul Menlibayeva）。

台灣藝術家則有曾建穎與林怡君，他們希望透過藝術家的視角與轉譯，看見與海洋島嶼迥然不同的草原世界，探討包括都市化、性別、環境保護與氣候變遷等議題。

文化部新聞稿指出，政務次長蕭宗煌在今天的展覽開幕式上表示，這次展覽關注蒙古、中亞地區當代藝術的發展，透過藝術交流對話，讓彼此的人民有更深度的瞭解。

蕭宗煌說，展覽以蒙古、中亞地區文化為核心，邀請蒙古、哈薩克與台灣藝術家一同參展，期盼藉此提供民眾對於不同區域多元文化的瞭解，增進彼此的尊重與認同，進而減少歧異，型塑一個更平和、美好的世界。

這次策展團隊包括「2021亞洲藝術雙年展」台灣策展人高森信男、臺北數位藝術中心藝術總監陳湘汶、蒙古當代藝術支持協會主持人甘圖雅．巴丹嘎拉夫。

高森信男、陳湘汶共同分享與蒙古、中亞地區藝術交流經驗，高森信男表示，藝術是重要的文化交流媒介，透過創作可以理解當下的情境，瞭解當地樣貌。

陳湘汶表示，2018年台蒙當代藝術游牧計畫在烏蘭巴托展出，她發現蒙古藝術家與策展人生活在平坦遼闊的草原，與台灣藝術家生活在海島有非常不同的視覺經驗，所以有了這次共展的契機，這次除了展覽，她也將以專題展演形式，帶領愛好者深度瞭解蒙古、中亞地區的當代藝術。

「複景生活」特展，將自即日起在蒙藏文化館展出，一直到7月23日。（編輯：屈享平）1110312