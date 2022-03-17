NSO透過古典音樂 敲開失智症患者心靈之窗

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NSO國家交響樂團協同指揮吳曜宇（左）、中提琴家黃亞漢（右2）、豎琴首席解瑄（右）及種子音樂輔療師簡佑丞（右3）參與「穿樂時光」音樂照護計畫，打造照護者與失智症者進行溝通交流與輔療應用平台，開啟音樂藝術溝通的大門。（NSO國家交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月17日

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）透過古典音樂敲開失智症患者心靈之窗，NSO國家交響樂團籌劃「穿樂時光」音樂照護計畫，打造長照應用平台，在台北、屏東等地開啟音樂藝術溝通大門，今年觸角將擴及台南與雲林。

NSO國家交響樂團今天發布新聞稿表示，NSO「愛樂實驗室」依失智症患者及照護者需求推出「穿樂時光」音樂照護計畫，內容包括2020年與醫療院所合作辦理的「音樂會處方箋」，2021年開創的手機音樂應用程式「APP設計」，打造照護者與失智症者進行溝通交流與輔療應用的平台。

NSO同時透過「穿樂時光樂齡音樂照護工作坊」的輔療人才培訓計畫和「穿樂時光深耕計畫」，積極培育種子教師。

文化部政務次長蕭宗煌今天出席記者會表示，台灣2025年將邁入超高齡社會，這次由文化部「科技藝術共生計畫」支持，NSO串聯音樂專業、醫療院所及地方社區合作推動「愛樂實驗室App」、「愛樂實驗室Podcast 」、「穿越時光」樂齡音樂照護、「音樂會處方箋」等4項計畫，希望帶領失智症長者及照護者透過聆聽音樂，強化社會與文化參與，提升生活幸福感。

NSO國家交響樂團執行長郭玟岑今天在記者會上表示，「愛樂實驗室」原本是很小的種子夢想，自從2018年舉辦工作坊和論壇之後，逐漸茁壯成形。

郭玟岑表示，2021年底在屏東，樂團與長者們共同演出，反應熱烈，「感謝各界夥伴包括文化部以及長期支持公益的跨國企業，希望像這樣對社會有意義的正面能量能一直維持下去。」

參與計畫的台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，透過「音樂處方箋」，不只可以分享音樂，穩定病人的狀態，也可以讓照護者得以喘息。」屏東照護中心主任田禮芳表示，希望創造被照護者能好好生活的環境，除了藥物，音樂是更好的媒介跟做法。

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國家交響樂團豎琴首席，同時也是愛樂實驗室音樂輔療師解瑄是最早投入的音樂家，她說過去在國外讀書，已經有與音樂夥伴去長護中心演奏的經驗，「我長期與長輩同住，跟長輩接觸也十分自然。」解瑄分享2019年到英國加入計畫時，看到當地政府官員或是協助者眼中散發的光芒和熱情，「我覺得他們是用靈魂在做這件事，這很讓人感動。」

解瑄說，英國很大的企圖心是主張建立一個「變老主義」，「透過社會的支持力，讓身邊長者能夠優雅地變老，得到妥善的照顧，成為一個美好的循環，希望樂團可以繼續下去，讓這份力量繼續散播出去。」（編輯：陳政偉）1110317