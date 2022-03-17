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突破疫情陰影 台泰藝術家交流創作曼谷開展

2022/3/17 22:09（3/17 22:21 更新）
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突破疫情限制，文化部駐泰國文化組攜手泰國金湯普森藝術中心及台灣鳳甲美術館共同策畫的台泰線上駐村成果展及座談系列活動，17日晚間在金湯普森藝術中心開展。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月17日
突破疫情限制，文化部駐泰國文化組攜手泰國金湯普森藝術中心及台灣鳳甲美術館共同策畫的台泰線上駐村成果展及座談系列活動，17日晚間在金湯普森藝術中心開展。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月17日
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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰影仍揮之不去之際，台灣和泰國藝術家利用線上藝術資源及線上交流，以藝術創作方式探討台泰社會、政治、經濟和文化背景相關議題。

文化部駐泰國文化組攜手泰國金湯普森藝術中心（The Jim Thompson Art Center）及台灣鳳甲美術館共同策劃的台泰線上駐村成果展及座談系列活動，今天晚間在金湯普森藝術中心開展。

這次的展覽主題為「陰影下的舞動：在這充滿挑戰的時刻怎麼找到一線希望？」 （Shadow Dancing: Where can we find a silver lining in challenging time?），源自2020年金湯普森藝術中心與鳳甲美術館共同舉辦的線上駐村行動，在文化部的協助下，鼓勵藝術家及策展人即使面臨COVID-19疫情的挑戰也能繼續創作與研究。

本次交流邀請印卡、鄭亭亭、曾嬿圩和林怡君4位台灣藝術家，以及朱拉亞農（Chunlayarnnont Siriphol）、奇里帕（Kridpuj Dhansandors）、潘那猜（Panachai Chaijirarat）和宋拉帕（Sornrapat Pattharakorn）等4位泰國藝術家，探討台泰社會、政治、經濟和文化背景相關議題的當代藝術實踐，並在本次展覽中呈現他們的創作成果。

本次駐村行動有別於以往讓藝術家前往泰國或台灣進行交流研究，而是透過兩座館所的藝術資源網絡，在線上提供藝術家了解台灣與泰國的創作素材並且交流討論。

展覽策展人之一的帕薇娜（Paweena Nekamanurak）接受中央社採訪指出，2年以來因為疫情因素，台灣和泰國藝術家無法互相造訪，就像展覽主題所說的，世界還有希望嗎？這個問題她自己也沒找到答案，但藝術家們試圖透過藝術探索的方式找答案。

帕薇娜說，這個展覽也是金湯普森藝術中心冷戰展覽系列（Cold War Exhibition Series）的第二部，讓台泰藝術家以藝術方式呈現二戰後的社會、政治、經濟和文化脈絡。

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文化部駐泰國文化組指出，展覽主題「陰影下的舞動」（Shadow Dancing）即象徵宛如一齣影子戲的演出，在世界遭逢疫情挑戰的黑暗之時，藝術家與館所仍然試圖結合各方資源，合力投射出對於台泰文化的理解以及藝術創作帶給人們的希望之光。

本次展覽在金湯普森藝術中心去年11月新落成的新展廳舉辦，在泰國展覽至6月5日，駐村成果4月起也將於台灣鳳甲美術館展出。（編輯：黃自強/韋樞）1110317

文化部駐泰國文化組攜手泰國金湯普森藝術中心及台灣鳳甲美術館共同策畫的台泰線上駐村成果展及座談系列活動，以陰影下的舞動為題，鼓勵藝術家在疫情下也能持續創作。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月17日
文化部駐泰國文化組攜手泰國金湯普森藝術中心及台灣鳳甲美術館共同策畫的台泰線上駐村成果展及座談系列活動，以陰影下的舞動為題，鼓勵藝術家在疫情下也能持續創作。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年3月17日
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