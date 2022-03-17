突破疫情陰影 台泰藝術家交流創作曼谷開展
（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰影仍揮之不去之際，台灣和泰國藝術家利用線上藝術資源及線上交流，以藝術創作方式探討台泰社會、政治、經濟和文化背景相關議題。
文化部駐泰國文化組攜手泰國金湯普森藝術中心（The Jim Thompson Art Center）及台灣鳳甲美術館共同策劃的台泰線上駐村成果展及座談系列活動，今天晚間在金湯普森藝術中心開展。
這次的展覽主題為「陰影下的舞動：在這充滿挑戰的時刻怎麼找到一線希望？」 （Shadow Dancing: Where can we find a silver lining in challenging time?），源自2020年金湯普森藝術中心與鳳甲美術館共同舉辦的線上駐村行動，在文化部的協助下，鼓勵藝術家及策展人即使面臨COVID-19疫情的挑戰也能繼續創作與研究。
本次交流邀請印卡、鄭亭亭、曾嬿圩和林怡君4位台灣藝術家，以及朱拉亞農（Chunlayarnnont Siriphol）、奇里帕（Kridpuj Dhansandors）、潘那猜（Panachai Chaijirarat）和宋拉帕（Sornrapat Pattharakorn）等4位泰國藝術家，探討台泰社會、政治、經濟和文化背景相關議題的當代藝術實踐，並在本次展覽中呈現他們的創作成果。
本次駐村行動有別於以往讓藝術家前往泰國或台灣進行交流研究，而是透過兩座館所的藝術資源網絡，在線上提供藝術家了解台灣與泰國的創作素材並且交流討論。
展覽策展人之一的帕薇娜（Paweena Nekamanurak）接受中央社採訪指出，2年以來因為疫情因素，台灣和泰國藝術家無法互相造訪，就像展覽主題所說的，世界還有希望嗎？這個問題她自己也沒找到答案，但藝術家們試圖透過藝術探索的方式找答案。
帕薇娜說，這個展覽也是金湯普森藝術中心冷戰展覽系列（Cold War Exhibition Series）的第二部，讓台泰藝術家以藝術方式呈現二戰後的社會、政治、經濟和文化脈絡。
文化部駐泰國文化組指出，展覽主題「陰影下的舞動」（Shadow Dancing）即象徵宛如一齣影子戲的演出，在世界遭逢疫情挑戰的黑暗之時，藝術家與館所仍然試圖結合各方資源，合力投射出對於台泰文化的理解以及藝術創作帶給人們的希望之光。
本次展覽在金湯普森藝術中心去年11月新落成的新展廳舉辦，在泰國展覽至6月5日，駐村成果4月起也將於台灣鳳甲美術館展出。（編輯：黃自強/韋樞）1110317
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