台藝術家在日駐村創作 謝長廷勉續放精彩能量

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（中央社台北18日電）駐日台灣文化中心與日本滋賀縣立陶藝之森共同舉辦的台灣藝術家駐村成果展正在陶藝之森展出，駐日代表謝長廷今天到場觀展，期許台灣當代陶藝創作突破時空與疫情限制，在日綻放精彩能量。

台灣藝術家駐村成果展自本月5日起到31日在陶藝之森展出文化部選送赴當地駐村的吳育霈、李承亮和梁瀚云等3位台灣藝術家作品。

吳育霈善用釉藥特性呈現陶藝創作的多元樣貌；李承亮從駐地生活中屋頂上黑色的陶瓷獸面瓦獲得啟發，以哥吉拉怪獸為創作主題，完成兼具雕塑造型與器皿功能的作品；梁瀚云則以兒時記憶結合駐村經驗，展出連結自身生命風景與大自然中湖的意象的系列創作。

謝長廷與駐日台灣文化中心主任王淑芳、駐大阪辦事處處長向明德等人今天到陶藝之森參觀這項成果展，由曾任「2020台灣國際陶藝雙年展」評審的陶藝之森館長松井利夫親自導覽。

謝長廷特別感謝陶藝之森持續提供台灣藝術家駐村機會，也期許台灣及日本在當代藝術創作上有更深入的交流。

正在當地駐村創作的台灣藝術家梁瀚云為謝長廷一行解說作品的創作主題。謝長廷在觀展後表示，期待她堅持「Only one」的創作精神，突破限制持續帶來更多驚喜。

受到COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情影響，台灣藝術家無法到日本，本次配合作品展示，現場播放3位台灣藝術家進行創作過程的影片，成功拉近日本民眾與台灣藝術創作間的距離。

台灣文化中心表示，陶藝之森是日本具代表性與專業性的陶藝文化主題園區，自1990年成立以來持續提供世界各地藝術家研修創作與展示交流機會。台灣文化中心自2017年起與陶藝之森簽訂交流協議，並分別於2018年、2019年及2021年由文化部選送台灣藝術家吳育霈、李承亮和梁瀚云至當地進行駐村創作。

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本次展覽透過與陶藝之森共同搭建推廣與培力台灣新銳藝術家平台，落實推動台日陶藝美學傳承及創作交流。

謝長廷今天觀展後在臉書（facebook）發文表示，滋賀縣信樂町的陶藝之森歷年有1261位外國藝術家來駐村研修，台灣占48位。信樂地區是日本陶藝重鎮，很像台灣的鶯歌，歷史更悠久。整個町（鎮）到處有陶窯和工作室，觸目所及有許多吉祥物狸貓陶器，風景優美。（編輯：黃自強） 1110318