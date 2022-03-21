文總城南有意思生活節 體驗劇本殺、漫步台北街道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北21日電）懸疑台劇「華燈初上」熱播，文總推出的「城南有意思」生活節中，也有「日式酒店謀殺案」實境劇本殺體驗，將透過劇本殺、市集等活動，邀民眾走進城南，感受當地人文底蘊。

「城南有意思」生活節今年邁入5週年，中華文化總會副會長鄭麗君今天在活動記者會致詞表示，因為有大家熱情的參與響應，「城南有意思」5年來已成為指標性活動，活動除展現城南的文化動力，她認為也進一步重新定義台北。

鄭麗君分享，近2年來，她喜歡步行台北，而在城南走路是令人喜悅的事，可以看到擁有百年植被的植物園、新舊商鋪融合的街區經濟、多元族群的飲食文化以及高密度的文化資產，「尤其書店、劇場、博物館形塑的豐富藝文生態，整個城南呈現從傳統到創新的當代文化，真的是非常獨一無二的台北味。」

「城南有意思」生活節今天由文總於城南空間推出的「魔幻水之旅－城南有浴室」展覽，為系列活動打頭陣，策展團隊如同時將海洋、天空、浴室、山坡容納進展間中，讓小朋友能在輕鬆玩耍中了解水資源從何而來。

今天「城南有意思」活動記者會上，包含農委會主任祕書范美玲、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴、雲豹能源科技公司總經理趙書閔、民進黨立委蘇巧慧、無黨籍立委林昶佐等人也共襄盛舉，共同預告「城南有意思」其他活動，包含4月2日至3日登場的城南散散步、城南玩玩劇、春日晒書市集、春日好好市集、城南聽聽歌、城南大推理等。

林昶佐表示，5年前跟文總一起探索中正區能夠舉辦的活動，除高興「城南有意思」從在地歷史文化脈絡出發，也慶幸文總位在中正區。過去的文總在各地和海外推廣台灣文化，現在的文總從自己在地社區做起，帶領大家「認識台灣，先從認識自己的土地開始。」

蘇巧慧表示，「城南有意思」是文總轉型的代表作，與社會做連結，把過去的歷史透過新穎的方式讓更多人認識，很高興文總不僅打開自己的大門，更帶動公私部門都加入敞開大門的行列。

「魔幻水之旅－城南有浴室」展覽明天起至5月8日於文總城南空間一樓展出；「城南有意思」生活節系列活動則將於4月2日及4月3日舉行。（編輯：張雅淨）1110321

文化總會21日舉行「城南有意思」生活節邁向5週年活動記者會，文總副會長鄭麗君（右5）、民進黨籍立委蘇巧慧（右起）、無黨籍立委林昶佐、第一金控董事長邱月琴及農委會主秘范美玲等出席。中央社記者張皓安攝 111年3月21日

文化總會21日舉行「城南有意思」生活節邁向5週年活動記者會，活動包括「魔幻水之旅－城南有浴室」特展，將展間打造成童趣「城南有浴室」巨大繪本世界，推廣水資源保護。中央社記者張皓安攝 111年3月21日