更多編輯台推薦新聞：
貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看
娛樂

華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

文總城南有意思生活節 體驗劇本殺、漫步台北街道

2022/3/21 20:26（3/21 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
文化總會「城南有意思」生活節邁入5週年，21日舉行活動記者會，文總副會長鄭麗君（二排中）、無黨籍立委林昶佐（前右2）與民進黨籍立委蘇巧慧（前左2）出席。中央社記者張皓安攝 111年3月21日
文化總會「城南有意思」生活節邁入5週年，21日舉行活動記者會，文總副會長鄭麗君（二排中）、無黨籍立委林昶佐（前右2）與民進黨籍立委蘇巧慧（前左2）出席。中央社記者張皓安攝 111年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北21日電）懸疑台劇「華燈初上」熱播，文總推出的「城南有意思」生活節中，也有「日式酒店謀殺案」實境劇本殺體驗，將透過劇本殺、市集等活動，邀民眾走進城南，感受當地人文底蘊。

「城南有意思」生活節今年邁入5週年，中華文化總會副會長鄭麗君今天在活動記者會致詞表示，因為有大家熱情的參與響應，「城南有意思」5年來已成為指標性活動，活動除展現城南的文化動力，她認為也進一步重新定義台北。

鄭麗君分享，近2年來，她喜歡步行台北，而在城南走路是令人喜悅的事，可以看到擁有百年植被的植物園、新舊商鋪融合的街區經濟、多元族群的飲食文化以及高密度的文化資產，「尤其書店、劇場、博物館形塑的豐富藝文生態，整個城南呈現從傳統到創新的當代文化，真的是非常獨一無二的台北味。」

「城南有意思」生活節今天由文總於城南空間推出的「魔幻水之旅－城南有浴室」展覽，為系列活動打頭陣，策展團隊如同時將海洋、天空、浴室、山坡容納進展間中，讓小朋友能在輕鬆玩耍中了解水資源從何而來。

今天「城南有意思」活動記者會上，包含農委會主任祕書范美玲、第一金控暨第一銀行董事長邱月琴、雲豹能源科技公司總經理趙書閔、民進黨立委蘇巧慧、無黨籍立委林昶佐等人也共襄盛舉，共同預告「城南有意思」其他活動，包含4月2日至3日登場的城南散散步、城南玩玩劇、春日晒書市集、春日好好市集、城南聽聽歌、城南大推理等。

林昶佐表示，5年前跟文總一起探索中正區能夠舉辦的活動，除高興「城南有意思」從在地歷史文化脈絡出發，也慶幸文總位在中正區。過去的文總在各地和海外推廣台灣文化，現在的文總從自己在地社區做起，帶領大家「認識台灣，先從認識自己的土地開始。」

蘇巧慧表示，「城南有意思」是文總轉型的代表作，與社會做連結，把過去的歷史透過新穎的方式讓更多人認識，很高興文總不僅打開自己的大門，更帶動公私部門都加入敞開大門的行列。

「魔幻水之旅－城南有浴室」展覽明天起至5月8日於文總城南空間一樓展出；「城南有意思」生活節系列活動則將於4月2日及4月3日舉行。（編輯：張雅淨）1110321

文化總會21日舉行「城南有意思」生活節邁向5週年活動記者會，文總副會長鄭麗君（右5）、民進黨籍立委蘇巧慧（右起）、無黨籍立委林昶佐、第一金控董事長邱月琴及農委會主秘范美玲等出席。中央社記者張皓安攝 111年3月21日
文化總會21日舉行「城南有意思」生活節邁向5週年活動記者會，文總副會長鄭麗君（右5）、民進黨籍立委蘇巧慧（右起）、無黨籍立委林昶佐、第一金控董事長邱月琴及農委會主秘范美玲等出席。中央社記者張皓安攝 111年3月21日
文化總會21日舉行「城南有意思」生活節邁向5週年活動記者會，活動包括「魔幻水之旅－城南有浴室」特展，將展間打造成童趣「城南有浴室」巨大繪本世界，推廣水資源保護。中央社記者張皓安攝 111年3月21日
文化總會21日舉行「城南有意思」生活節邁向5週年活動記者會，活動包括「魔幻水之旅－城南有浴室」特展，將展間打造成童趣「城南有浴室」巨大繪本世界，推廣水資源保護。中央社記者張皓安攝 111年3月21日
文化總會21日舉行「城南有意思」生活節邁向5週年活動記者會，活動包括「魔幻水之旅－城南有浴室」特展，將展間打造成童趣「城南有浴室」巨大繪本世界，盼透過遊戲體驗，讓孩子學習水資源保護概念。中央社記者張皓安攝 111年3月21日
文化總會21日舉行「城南有意思」生活節邁向5週年活動記者會，活動包括「魔幻水之旅－城南有浴室」特展，將展間打造成童趣「城南有浴室」巨大繪本世界，盼透過遊戲體驗，讓孩子學習水資源保護概念。中央社記者張皓安攝 111年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族