「黃翊與庫卡」首登西班牙舞台 藝術結合科技

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集編舞家、舞者及程式設計師於一身的黃翊於當地時間29日在西班牙首都馬德里的水道劇院（Teatros del Canal），接受西班牙國家電視台（TVE）與中央社記者採訪。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年3月31日

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（中央社記者胡家綺馬德里31日專電）受疫情影響暫停國際巡演兩年的黃翊工作室，以經典舞作「黃翊與庫卡」重訪歐洲，首度登上西班牙舞台人機共舞，以科技結合藝術的現代舞作，感動西國舞評家和觀眾。

「黃翊與庫卡」是集編舞家、舞者及程式設計師於一身的黃翊以自身童年對機器人的喜愛為靈感發想，由人類與機器人「庫卡」共舞，結合現代舞蹈和機械科技打造的藝術作品。

機器人「庫卡」由黃翊親自編寫程式，在舞台上被賦予了靈魂，彷彿真的擁有生命與感情。透過黃翊精準且靈巧的舞作編排，與舞者展演默契絕佳的雙人舞，刻劃出一場細膩又溫暖的生命對話。疫情前巡演過17國32座城市，累積演出78場。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在歐洲趨緩，「黃翊與庫卡」在台灣蟄伏兩年後，再度踏上歐洲舞台。首站法國，第2站來到西班牙，在首都馬德里的水道劇院（Teatros del Canal）連續演出2場。

舞蹈家黃翊於29日彩排當晚接受西班牙國家電視台（TVE）訪問時表示，「黃翊與庫卡」將在西班牙演出第83、84場，距離2012年首演至今，已有許多進展。「隨著我的衰老，舞作有了新舞者的加入。這次在西班牙演出的特別之處是，觀眾將看到新舞者取代我的表演。我希望觀眾可藉此思考：人類是會衰老和消失的，但是機器人會永遠存在，那種存在比較珍貴呢？」

文化部駐西班牙代表處文化組邀請馬德里舞蹈大賽總監庫明（Laura Kumin）觀賞彩排。庫明驚艷表示，舞作充滿柔情。在與黃翊的對談中，她說，即使庫卡只有6個關節，但它靈活的舞動，讓它彷彿擁有人類的身體。

黃翊接受中央社專訪說，這是舞團第一次來到西班牙。雖然停留時間不長，但西國的藝術文化非常豐富，為他帶來許多能量。在短暫的巡演旅途中，趁機欣賞了傳統佛朗明哥舞蹈表演。他期待以這支「科技」比重較高的舞作，和習於傳統舞蹈型態的當地觀眾進行交流。

當中央社記者問到，睽違兩年後再度出國巡演的感受以及庫卡這兩年間做了什麼？黃翊露出難得一見的天真笑容，感嘆說：「庫卡很可憐，這2年都被關在箱子裡面！」他表示，很感謝一路支持的觀眾朋友，舞團才沒有被疫情打敗。

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「黃翊與庫卡」昨晚在馬德里水道劇院首演，謝幕時獲得熱烈迴響，不少觀眾感動落淚。

黃翊告訴中央社，睽違兩年再次巡演，團員都非常興奮，就像第一次出國一樣。「這趟旅行讓我看到，歐洲在後疫情時代恢復良好。只要大家都打好疫苗、懂得保護自己和他人，藝術團隊是很有機會正常營運的。」這次來到西班牙演出，黃翊說，得到許多啟發，也獲得了樂觀看待未來發展的勇氣。（編輯：馮昭）1110331

受疫情影響暫停國際巡演兩年後，舞作「黃翊與庫卡」近日重訪歐洲。舞蹈家黃翊說：「（機器人）庫卡很可憐，這2年都被關在箱子裡面！」中央社記者胡家綺馬德里攝 111年3月31日

舞蹈家黃翊與馬德里舞蹈大賽總監庫明（Laura Kumin）及文化部駐西班牙代表處文化組組長張祐瑄當地時間29日在舞作「黃翊與庫卡」彩排後合影。中央社記者胡家綺馬德里攝 111年3月31日