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黃翊舞作「墨」 紐約林肯中心跨界演出

2024/11/5 10:42（11/5 11:06 更新）
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台灣舞蹈家黃翊在駐紐約台北文化中心說明舞作「墨」的創作因緣及舞台元素。中央社記者廖漢原紐約攝 113年11月5日
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（中央社記者廖漢原紐約4日專電）跨界編舞家黃翊與筆墨大師董陽孜作品攜手呈現的舞作「墨」，近期在紐約林肯表演藝術中心演出。書法投影在多層次舞台頻幕，舞者賦予靜態筆墨新生，加上抑揚頓挫的音樂音效，形成令人難以忘懷的視聽饗宴。

跨界書法藝術大師董陽孜的的筆墨透過3D投影多層次舞台展現，「黃翊工作室+」舞者時而化身為筆墨，用身體與四肢延展行筆的奔騰，加上日籍音像藝術家黑川良一的舞台與音樂設計，一齣傳統與科技結合的演出讓在紐約林肯表演藝術中心（Lincoln Center for the Performing Arts）的觀眾週末體驗來自台灣的新型舞作。

身兼舞者、編舞家與程式設計者的藝術家黃翊，在駐紐約台北文化中心安排下演出後與媒體交流。他表示，董陽孜聯絡時僅希望作品不要無聊，不要讓觀眾睡著，希望書法讓更多國家的人看到。

相差40歲的兩人10年前結緣，董陽孜觀賞黃翊舞作後，主動聯繫表達合作之意，不過當時31歲的黃翊還沒看透董陽孜作品運筆奔放背後的意涵，10年後，「墨」誕生，不僅讓更多國家的人看到書法，同時看到台灣舞蹈創作的新生命。

與機器人「庫卡」共舞的黃翊曾驚艷歐洲舞台，「墨」中的庫卡現身片段同樣讓紐約觀眾打開了藝術框架。

約45分鐘的舞作視覺與音樂意象簡單明瞭，融合傳統藝術形式，舞者突破肢體平衡與性別界線，投射在書法的力道與飄逸裡，傳統運筆的提按頓挫與董陽孜特有的潑灑，完整融入一個舞台裡。

經紀人葉怡君指出，在全世界很少看到書法這樣的藝術形式，尤其是投影出來，可以看到例如墨散開，西洋畫沒有這樣的做法，把傳統藝術形式讓現代人感到有趣。許多作品一定把舞者放在中間，但這作品得當成像博物館的作品來看。

這項演出吸引不少紐約藝評與外交界人士出席，黃翊工作室+經理吳旻芳說，只要在現場都可以感受到非常直接的、來自台灣的作品。這種感動與交流不分國界，但不是為了要讓外國來認識才去做這件事，而是做完後分享給世人。

黃翊與機器人庫卡的「3人舞」引起不少討論。他笑說，「比較相信機器人，因為機器人不會騙人，但很難確認人類講的是事實，有太多可能性。」黃翊的機器人目前還沒使用人工智慧來操作。

紐約場次演出後，「黃翊工作室+」將轉往德州奧斯汀演出。（編輯：高照芬）1131105

黃翊工作室+舞者11月3日、4日在紐約林肯表演藝術中心演出舞蹈「墨」。中央社記者廖漢原紐約攝 113年11月5日
黃翊工作室+舞者11月3日、4日在紐約林肯表演藝術中心演出舞蹈「墨」。中央社記者廖漢原紐約攝 113年11月5日
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