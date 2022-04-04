更多編輯台推薦新聞：
李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化
娛樂

李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
疫情
新聞專題
疫情20/300

文策院董事長丁曉菁出訪確診 暫留法國休養

2022/4/4 19:02（4/4 20:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）文化內容策進院今天發布新聞稿表示，文策院董事長丁曉菁結束法國公務行程後，與一名同事上機前篩檢呈陽性反應，2人目前都輕症，有類似感冒症狀，目前暫留原住宿地休養。

文策院表示，訪團行程為3月22日到31日，行前每人須提供已施打3劑（含）以上的國際認可COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明。

文策院說，行程鎖定國際影視知名單位拓展業務及洽談，建立產業資金、通路及人才全球合作契機，已完成任務，準備返國。

不過，文策院表示，上機前包括丁曉菁及一名同仁提供的48小時內核酸檢測（PCR）結果為陽性，文策院於得知檢驗結果第一時間就聯絡駐法國代表處（駐法國台北代表處），以法國當地程序因應。

文策院說，國際商旅限制已逐漸放寬，全球疫苗施打率已逐漸提升，文策院考量台灣文化產業建立海外市場連結合作機會，安排出訪，感謝各界關心，將依台、法防疫規定，待檢驗結果符合上機規定後就可返台。（編輯：李明宗）1110404

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀