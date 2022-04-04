文策院董事長丁曉菁出訪確診 暫留法國休養

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）文化內容策進院今天發布新聞稿表示，文策院董事長丁曉菁結束法國公務行程後，與一名同事上機前篩檢呈陽性反應，2人目前都輕症，有類似感冒症狀，目前暫留原住宿地休養。

文策院表示，訪團行程為3月22日到31日，行前每人須提供已施打3劑（含）以上的國際認可COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明。

文策院說，行程鎖定國際影視知名單位拓展業務及洽談，建立產業資金、通路及人才全球合作契機，已完成任務，準備返國。

不過，文策院表示，上機前包括丁曉菁及一名同仁提供的48小時內核酸檢測（PCR）結果為陽性，文策院於得知檢驗結果第一時間就聯絡駐法國代表處（駐法國台北代表處），以法國當地程序因應。

文策院說，國際商旅限制已逐漸放寬，全球疫苗施打率已逐漸提升，文策院考量台灣文化產業建立海外市場連結合作機會，安排出訪，感謝各界關心，將依台、法防疫規定，待檢驗結果符合上機規定後就可返台。（編輯：李明宗）1110404