雲門新作「霞」拆解身心 映照人們多重心底風景

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2022雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作「霞」彩排記者會7日下午在淡水雲門劇場舉行，舞者搶先披露15日起將展開北中南3地巡演的舞作「霞」精彩片段，透過肢體律動詮釋帶有不同意念的內在狀態。中央社記者王飛華攝 111年4月7日

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（中央社記者趙靜瑜新北7日電）雲門舞集新作「霞」即將首演，舞者們舞衣繽紛，身體迅速換位、滑移、推擠或跳躍，象徵人生百態，極度躍動肢體以巴赫「無伴奏大提琴組曲」收攏，映照人們內心多重風景。

雲門舞集今天在淡水雲門劇場舉行「霞」彩排記者會，藝術總監鄭宗龍表示，疫情期間，巡演取消，雲門上下利用時間累積藝術能量，新作「霞」將挑戰同樣的音樂、燈光與結構，卻由不同舞者演出的雙版本。

鄭宗龍表示，「霞」是結合25名舞者的生命故事共同創作的作品，「雙版本的創作方式，最難的不在於將25個生命故事串接起來，而是召喚出舞者發自內心傳達的真實自我。」

過去一兩年大環境的巨變，也讓鄭宗龍展開新的工作模式和挖掘身體語彙的更多可能性，這次雲門舞者除了東西方舞蹈及武術、呼吸等基本訓練之外，今年也加入街舞popping訓練，開發舞者不同肌肉群運用方式。

「霞」即將巡演國表藝北中南三場館，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，過去看鄭宗龍的作品，雖然難以確認編舞家在想什麼，但是都可以從作品中找到自己的詮釋與想像，「這就是鄭宗龍作品所帶來無可取代的期待與興奮感」。

台中國家歌劇院副總監汪虹表示，「霞」將舞者生活經驗中的恐懼、害怕等感受轉變成創作元素，充滿了無限想像空間，「雙版本也非常推薦觀眾二刷表演，感受形形色色的生命故事」。

衛武營國家藝術中心營運副總監黃國威則分享，他看著「霞」從沉澱、創作到即將首演，「不同的場域空間演出，也會為觀眾帶來新的感受，衛武營有廳院的獨特聲學設計，相信到了最後一站衛武營演出，會更加成熟。」

這次幕後的製作團隊也都是一時之選，與鄭宗龍4度合作的服裝設計范懷之從布料選擇、剪裁打破單一樣板，讓舞者自由展現真實的自己。首度來台的音場設計馬塞洛．阿內茲（Marcelo Anez）是葛萊美獎得主，他這次讓音箱變成舞台的一部分，與鄭宗龍研發瞬間空中急速掉落的音箱，藉以觸發現場觀眾身體反應。

馬塞洛也以不同喇叭聲音位置的安排，讓演奏家清水靖晃的薩克斯風樂音貼合人的情緒、心跳與呼吸起伏。現場也加入舞者各自錄製的生活環境音，引領觀眾進入「霞」的世界。

雲門舞集「霞」將於4月15日到17日在台北國家戲劇院，4月30日到5月1日在台中國家歌劇院大劇院，5月7日到8日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。（編輯：陳仁華）1110407

雲門舞集藝術總監鄭宗龍（圖）推出全新舞作「霞」，將在台北、台中、高雄展開巡演，7日在新北市淡水雲門劇場舉辦彩排記者會，鄭宗龍出席受訪。中央社記者王飛華攝 111年4月7日

雲門舞集藝術總監鄭宗龍打造全新作品「霞」，15日起將啟動台北、台中、高雄3地巡演，7日在淡水雲門劇場進行彩排，曝光精彩片段。中央社記者王飛華攝 111年4月7日

雲門舞集藝術總監鄭宗龍全新舞作「霞」15日起將到台北、台中、高雄巡演，7日在新北市淡水雲門劇場彩排，精彩片段搶先亮相。中央社記者王飛華攝 111年4月7日

雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作「霞」將於4月15日至5月8日在台北、台中、高雄巡演，挑戰雙版本演出。7日在新北市淡水雲門劇場率先彩排演出，曝光精彩片段。中央社記者王飛華攝 111年4月7日

雲門舞集藝術總監鄭宗龍全新舞作「霞」15日起將在台北、台中、高雄展開巡演，7日在新北市淡水雲門劇場彩排。中央社記者王飛華攝 111年4月7日