國表藝三場館藝術總監擘畫未來 重視永續與教育

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國家表演藝術中心11日召開第3屆第1次董事會，台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝續任，劉怡汝表示，下一個4年將朝向「共融永續的場館營運」發展努力。（國表藝提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月11日

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）國家表演藝術中心今天召開第3屆第1次董事會，北中南三館藝術總監包括劉怡汝、邱瑗及簡文彬全續任，三人對董事會做場館報告，未來將朝永續與教育做重點發展。

台北國家兩廳院藝術總監劉怡汝任內，發展數位展演節目成趨勢，推出「神不在的小鎮」，透過實體與虛擬空間同步，延伸拓展了劇場的定義，吸引超過230萬人線上參與。

正式上線的OPENTIX兩廳院文化生活平台，購票會員數量已超過25萬人。重新改造及定位的表演藝術圖書館，也重新打開表藝觀眾對於表藝圖書館的想像，雖然推出前外界質疑聲浪不斷，但事後證明都做出了格局。

劉怡汝接受中央社專訪表示，下一個4年將朝向「共融永續的場館」營運，希望與各大場館結盟交流，也將繼續尋找「劇場的未來式」，製作數位與現場並存的創作。

劉怡汝表示，將從製作體質與產業升級出發，培養製作人，加深推廣教育力道，未來也將有文化幣的發行計畫。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗任內開發分齡觀眾不遺餘力，回應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速擴充NTT Online數位學苑─線上藝術學習資源與影音平台，讓觀眾得以分齡分眾選擇線上學習與節目欣賞。「夏日放／FUN時光」系列改以線上展演「FUN映中」，9支表演團隊精彩錄播影片獲近20萬觀賞次數的好成績。

邱瑗表示，歌劇院5週年也梳理社會影響力，透過研究顯示，歌劇院運營5年成果豐碩，入館人次累積近800萬，會員平均購票金額更為國人平均文化娛樂消費金額的1.6倍，也開展未來發展的基礎。

邱瑗表示，未來4年，台中國家歌劇院以「永續共生」及「科藝共感」2大方向為營運目標，聚焦高品質的終身化學習，讓表藝產業持續在中部生根，也會在產業化過程中培養與吸引未來觀眾。

邱瑗希望發展「綠色劇場」，以「永續共生」鼓勵藝術創作者為題創作，推動展演製作的減碳與減廢，「以綠色永續思維做為營運方針，全面思索，以全方位實踐永續，實現一座人與藝術共生的劇場，我們準備好了」。

年紀最輕但量體最大的衛武營國家藝術文化中心在藝術總監簡文彬的努力之下，慢慢在南部拓出一片天。未來將以教育為重點，統整成教育中心，落實藝文扎根、擴大藝術參與，持續讓藝術成為生活的一部分。

簡文彬說，續任責任很大，很期待與第3屆董事會繼續共同努力，他會繼續全力以赴，「明年衛武營就要過5 週年生日，我期待屆時衛武營將會有一個里程碑出現，做得更好」。

簡文彬指出，在節目策畫部分，今年應該可以期待疫情之後，能夠實體與國際接軌。在推廣部分，衛武營將跨部門全面整合成學習推廣中心，融合各類型導覽，培養更多南台灣的表演藝術觀眾群。

簡文彬表示，法人組織的精神就是希望做到自籌率逐漸增加，現在陸續駐店合約到期，他會將整體空間做全盤思考，善用空間，讓衛武營更被大眾使用與接受。（編輯：管中維）1110411

國家表演藝術中心11日召開第3屆第1次董事會，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗續任，她希望發展「綠色劇場」，以「永續共生」鼓勵藝術創作者為題創作，實現一座人與藝術共生的劇場。（國表藝提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月11日