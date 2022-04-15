屏縣府出版牡丹社事件漫畫 貼近歷史原貌

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「牡丹社事件」是台灣史上重大歷史事件，屏東縣政府委請在地作家施百俊、張重金攜手合作，由牡丹社後裔高加馨審定及學者建議，費時1年完成「暴風、葛藤、隼：牡丹社事件」漫畫，15日上市。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月15日

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）牡丹社事件將屆滿150年，屏東縣政府委請在地作家施百俊、張重金攜手合作，由牡丹社後裔高加馨審定及學者建議，費時1年完成「暴風、葛藤、隼：牡丹社事件」漫畫，今天上市。

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屏東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，牡丹社事件是台灣史上重大歷史事件，這本「暴風、葛藤、隼：牡丹社事件」不僅企圖喚醒人們對在地文化與歷史重視，並以平易近人的青少年漫畫形式，重新訴說這一段精采故事。

文化處說，由於屬於漫畫藝術創作，故在史實中穿插有趣虛構情節，以可愛、熱血又不失輕鬆幽默形式，重現歷史事件與現場，試圖以較接近現代觀眾，達到傳承台灣歷史與精神。書末加上事件歷史背景說明及照片解說，讓讀者更了解這起重大歷史事件，今天已經在全台書店上市。（編輯：謝雅竹）1110415