「臺灣美術兩百年」出版 召喚被遺忘的美術史

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「臺灣美術兩百年」全書分為上、下兩冊共12章，透過120件作品，講述台灣200年間的藝術與藝術家故事，16日下午在北師美術館舉辦新書發表活動，中華文化總會副會長鄭麗君（前左2）等人出席。中央社記者張皓安攝 111年4月16日

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）台灣曾出現許多精彩的藝術家及作品，但民眾對他們卻很陌生，由美術史學者、中研院史語所兼任研究員顏娟英策畫的「臺灣美術兩百年」套書，用120件作品訴說台灣美術的故事，今天在北師美術館舉行新書發表會。

前文化部長鄭麗君致詞表示，過去台灣美術史被禁錮、遺忘，人們站在自己土地上卻不知道曾有這麼多熱情、勇敢的藝術家，用創作追求自由、關懷土地，奮力追求現代性，啟動台灣文化啟蒙運動。

鄭麗君表示，顏娟英就像是一名拓荒者，她不斷挖掘作品跟史料，將台灣美術史放回台灣史跟台灣社會發展脈絡中研究，近年更組團隊修復作品、策展，「不朽的青春」特展感染整個社會回過頭來認識自身的美術史，這樣的行動力讓她非常感動。「臺灣美術兩百年」的出版則展現由民間書寫台灣美術史的力量，「召喚」民眾重新認識台灣美術史，也「召喚」公立美術館重視。

顏娟英表示，她開始接觸台灣美術史研究時發現，最困難的部分就是日治時期的歷史，因為它被長期忽略了，有許多故事經過輾轉流傳，卻不知道其真實性，因此她先著手出版「台灣近代美術大事年表」，封面採用黃土水的「甘露水」，當時就是希望「甘露水」能重新出土，如同期待失落的台灣美術史能重新被找回來。

「臺灣美術兩百年」全書分上、下兩冊，介紹120件作品及108名曾在台灣這片土地上創作的藝術家，上冊「摩登時代」分為傳統的新生、現代美術與展覽會、描繪地方色彩、都會摩登、戰爭與戒嚴、新時代男與女等6個篇章；下冊「島嶼呼喚」分為山與海的呼喚、冷戰下的藝術弈局、鄉土的回歸、風景與社會、主體性的開展、創造新家園等6個。

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作者群包括顏娟英、蔡家丘、黃琪惠、楊淳嫻、魏竹君、邱函妮、林育淳、張閔俞、王淑津、石守謙、呂采芷、李柏黎、林以珞、林柏亭、林聖智、徐蘊康、高穗坪、郭懿萱、曾資涵、游閏雅、鈴木惠可、謝世英、饒祖賢等人。

春山出版社總編輯莊瑞琳表示，本書的「兩百年」是從1803年畫家林朝英的水墨作品「觀音菩薩夢授真經」的年代算起，以此定義「臺灣美術兩百年」。莊瑞琳說，這套書不是台灣美術的標準答案，而是台灣美術的起點，「因為我們終於可以用自由開放的方式，認識屬於這塊土地的國民美育，看到台灣創作者如何在困境中依然留下傑出的作品」。（編輯：張芷瑄）1110416

「臺灣美術兩百年」新書發表會16日下午在北師美術館舉行，總策畫顏娟英致詞時表示，希望這部作品能盡快翻譯成英文和日文，讓更多國外學者認識台灣美術史。中央社記者張皓安攝 111年4月16日