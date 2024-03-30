日新戲院壁畫「旭日東昇」 國美館顏水龍展再現

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（中央社記者王寶兒台中30日電）台北日新戲院於2021年拆除，由已故藝術家顏水龍創作的馬賽克壁畫「旭日東昇」自此消失於大眾視野，國美館今天起推出「日月頌—顏水龍與台灣」展，也讓「旭日東昇」與公眾再次見面。

國立台灣美術館今天下午舉辦「日月頌—顏水龍與台灣」展開幕式，顏水龍兒子顏千峰哽咽致詞表示，「旭日東昇」表現台灣第一道曙光景象，看到壁畫再現非常令他感動，「站在這裡我幾乎眼淚要掉下來，真是美夢成真。」在這片草坪上也能看見顏水龍心中的台灣曙光。

顏水龍於1966年創作出「旭日東昇」馬賽克壁畫，最初由大樓建築師蔡柏鋒邀請顏水龍創作，長期被視為台北日新戲院的鎮院之寶，因2021年戲院停業，作品先被拆除、下架置放在他處，本月21日凌晨自北部拖吊遷移至台中，24日晚間抵達國美館。

「旭日東昇」壁畫長達18公尺，46公噸重，成「日月頌—顏水龍與台灣」展「最大」亮點，策展人顏娟英向中央社記者表示，「旭日東昇」在戲外拆除後被保存於南港山區中，保存情況良好，雖背後有裂縫但可望透過修復恢復原貌，而因其重量及尺寸，讓搬運過程變得非常困難，還要考量地皮能否承受。

顏娟英過去見證已故雕塑家黃土水「不朽的青春」重現，她今天也向收藏家、藝術家、藝術家家屬等人許願，未來能願將重要作品捐給國家收藏，台灣美術史誕生不單靠藝術史學者或美術館，重建台灣美術史是國家文化工程，如此次「旭日東昇」從黑暗山區中挖出，要靠眾人努力才能重見光明。

顏水龍（1903-1997）出生於台南下營，1920年前往日本留學，就讀於東京美術學校西畫科研究所，並於1930年前往法國深造，因立志將西洋古典藝術帶回家鄉而返台，耕耘領域涵蓋工藝、設計、廣告、建築、公共藝術及繪畫。

國立台灣美術館長陳貺怡致詞表示，顏水龍以美術與工藝為畢生志業，展覽將二者合一，讓觀眾能看見多元面貌的顏水龍，展中還有模型重現顏水龍住宅，讓觀眾可見顏水龍對於空間造型的追求。

文化部長史哲表示，藝術史必須一點一滴拼湊出來，從倉庫運巨大作品到現場是一步，從藏家手中借出也是一步，這樣的拼湊讓大眾知道台灣的成就與美是一點一滴的脈絡產生，理解後才能珍惜過程，這也是建立台灣文化自信的工作。

「日月頌—顏水龍與台灣」展即日起於國美館展出至6月30日。（編輯：陳政偉）1130330