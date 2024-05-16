國圖夏季閱讀講座 重返台灣美術美好年代

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（中央社記者邱祖胤台北16日電）國家圖書館推出夏季閱讀講座，今年主題「獅吼—台灣美術史的時代與追隨者」，由5名專家學者帶領聽眾重返台灣美術美好的年代。

根據國家圖書館發布新聞稿，國圖夏季閱讀講座今年配合「雄獅美術」捐贈相關叢書，特別邀請顏娟英、蔡家丘、陳明惠、蕭瓊瑞、邱琳婷等5名學者，深入探討「台灣美術」。

國家圖書館館長王涵青表示，國圖歷年夏季講座主題包括台灣電影與文學、女性文學、原住民文學、飲食文學、大河小說、創作改編，以及新世代作家與經典對談，頗受好評。

新聞稿指出，台灣美術一詞源自於20世紀初期，當時作為殖民地的台灣受日本美術概念影響，進而移植其觀念與制度，逐漸在本土形成「台灣美術」。「雄獅美術」也自1979年開始推介日治時期至戰後之藝術家。

1996年行政院文化建設委員會在國家圖書館召開「何謂台灣？近代台灣美術與文化認同」學術研討會，確認本土「台灣美術」研究正當性與主體性的意義，自此，台灣美術人才輩出，成果蔚為大觀。

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首場講座於18日登場，由中研院史語所兼任研究員顏娟英主講「 觀看台灣美術史的新時代」；25日由台師大藝術史研究所所長蔡家丘主講「日治時期的台灣美術」；6月15日由成大創意產業設計研究所副教授陳明惠主講「台灣當代藝術的性別議題」。

6月22日由成大歷史學系名譽教授蕭瓊瑞主講「戰後台灣美術團體與刊物」；6月29日由台藝大書畫藝術學系兼任助理教授邱琳婷主講「青春的高歌．美術的複調：日本『帝展』中的3位台灣藝術家」；特別場7月20日由藝術工作者葵花子主講「西洋藝術的希臘羅馬神話（暫訂）」。（編輯：李亨山）1130516