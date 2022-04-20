社區營造實踐者李永展辭世 文化部將頒贈褒揚狀

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中華經濟研究院研究員、台灣社區營造學會常務理事李永展（中）19日辭世，文化部將頒贈褒揚狀，表揚李永展以生命力量推動台灣社造及對台灣社區營造的貢獻。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）中華經濟研究院研究員、台灣社區營造學會常務理事李永展19日辭世，文化部長李永得聞訊表達敬意與哀悼，並將頒贈文化部褒揚狀。

李永得透過文化部新聞稿表示，李永展長年致力於社區營造及環境永續等議題推動，並協助政府提供諸多重大政策建議，是台灣社區營造與城鄉文化發展重要的實踐者。

李永展1959年生於台北大稻程，1992年取得美國密西根大學環境規劃博士學位，曾任桃園縣城鄉發展局長、桃園縣桃園市副市長、文化大學與政治大學教授、國家永續發展委員會委員、台灣社區營造學會常務理事、綠色公民行動聯盟理事長、台灣環境資訊協會理事長，專長為永續發展、環境保育、城鄉及社區規劃、環境行為等。

李永展畢生以行動實踐社區營造，深化社會改造理想，曾獲頒教育部「新校園運動貢獻獎」及都市計畫學會「都市計畫獎狀」；著有「永續發展策略」、「永續城鄉及生態社區：理論與實務」、「永續國土．區域治理．社區營造：理論與實踐」、「藝術進入社區：台北事件簿」等書，跨足產官學界。

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除了學術研究之外，李永展也熱心輔導與陪伴諸多社區與青年，在從事社區營造過程中給予啟發跟支持，扶植社區走向生態永續，培植青年實踐對社區和環境追求共好的行動。

文化部表示，社區營造自1994年推動至今，近30年的時間，李永展始終如一堅持推動社區永續、公共參與及民主深化的理念，以生命力量推動台灣社造，其對台灣社區營造的貢獻，留給世人無限感念。（編輯：張雅淨）1110420