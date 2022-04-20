台灣原創商業動畫展東京開幕 展現傲人軟實力

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介紹9部台灣最新動畫的台灣原創商業動畫展20日在東京開幕。策展人張永昌透過影片致詞表示，盼藉此展展現台灣商業動畫傲人的技術力及老少咸宜的親和內容，促成台日合作。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月20日

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）介紹9部台灣最新動畫的台灣原創商業動畫展今天在東京開幕。策展人張永昌透過影片致詞表示，盼藉此展展現台灣商業動畫傲人的技術力及老少咸宜的親和內容，促成台日合作。

文化部駐日本台灣文化中心（簡稱台灣文化中心）與台灣動漫畫推廣協會合作舉辦的「台灣原創商業動畫展」下午在台灣文化中心舉行開幕儀式。

駐日本代表處副代表李世丙、台灣文化中心主任王淑芳、日本的映像產業振興機構（VIPO）專務理事市井三衛及總括部長森下美香、日本動畫協會策展人竹內孝次及製作人黑田千智等重要的內容產業界人士出席，現場有參展作品「九藏喵窩」的大型布偶亮相，增添熱鬧氣氛。

策展人、動畫導演張永昌因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法赴日，以錄影致詞表示，本展以最近一年中生代導演的重要動畫作品為策展主軸，精選多部精彩的台灣動畫長片及影集。

他說，此展可呈現台灣商業動畫巧妙融合日式動畫語法以及美式動畫表現力的獨特性，也向日本動畫業界展示台灣商業動畫傲人的技術力及老少咸宜的親和內容，盼藉本展促成台日兩國動畫產業交流合作契機。

李世丙致詞時表示，在動畫大國的日本一次要看到這麼多台灣最新原創動畫真的很不容易，期待此展能吸引日本動畫產業界認識台灣商業動畫，透過這些軟實力讓更多日本朋友認識台灣。

他在致詞時特別言及台灣導演宋欣穎執導的動畫長片「幸福路上」2018年榮獲東京動畫大獎最大獎一事。他在開幕典禮結束後，接受媒體採訪時表示，「幸」片呈現台灣的多元文化，還有在台灣社會的背景下，詳細敘述台灣一些歷程，日本人看了也都非常感動。

此展展出的作品包括兩部今年初於台灣上映的動畫長片：由台灣經典漫畫「諸葛四郎」改編、承載不同年齡層觀眾記憶的「諸葛四郎－英雄的英雄」，以及由公視長壽兒童節目「水果冰淇淋」中重要角色變身動畫人物的「妖果小學－水果奶奶的大秘密」。

7部動畫影集是「九藏喵窩－貓王國篇」、「2049+絕處逢聲」、「未來宅急便」、「小兒子」、「閻小妹大戰數學魔」、「熊星人－勇闖蓋亞星」及「我的泰山爸爸」。

相當了解台灣動畫演變的竹內受訪時表示，9部作品當中有2部與教育有關，他很想觀賞。

被問到對近年台灣動畫有何看法時，他表示，台灣早期動畫有日本的動畫師大塚康生（1931-2021年）到台灣指導；台灣也有像宏廣卡通公司創辦人王中元以系統性的方式創作，吸收力超強，讓他倍感驚訝。

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竹內說，就個人的觀察，最近台灣的3DCG動畫有些地方已超越日本，而且在表現力上，日本動畫較無表情，台灣動畫表情十分豐富。此外，例如「幸福路上」一片對台灣的文化非常尊重。就這兩方面，他覺得最近的台灣動畫作品非常有意思。

本次展期自4月21日起至6月30日止。台灣文化中心規劃4場影片放映會，播映完整版的2部動畫長片及7部動畫影集各一集。展場內除了播放精簡預告片外，也陳設參展作品的衍生周邊商品及宣傳品等。（編輯：馮昭）1110420

台灣原創商業動畫展4月21日起至6月30日在文化部駐日台灣文化中心展出。展場安排放映會，也陳設作品周邊商品等，與作品「諸葛四郎」有關的尪仔標紙牌吸睛。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月20日

介紹「諸葛四郎－英雄的英雄」、「九藏喵窩－貓王國篇」等9部作品的「台灣原創商業動畫展」20日在東京舉辦開幕式，「九藏喵窩」大型布偶也亮相。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月20日

台灣原創商業動畫展20日在東京舉行開幕式。駐日副代表李世丙（右3）、台灣文化中心主任王淑芳（右2）、日本動畫協會策展人竹內孝次（左1）等出席。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月20日