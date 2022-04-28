從群舞到獨舞 澳洲舞作「群像」看見人的樣子

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）澳洲編舞家史蒂芬妮．雷克舞作「群像」是近年國際舞壇少見的大編制，從壯闊群舞到獨舞，在台灣擔任排練指導的旅美舞蹈家劉奕伶表示，「看見人的樣子」是作品最核心的命題。

劉奕伶今天在彩排記者會上表示，「群像」舞者人數眾多又做同樣的動作，但每個人做出來的結果就是不一樣，都可以被閱讀到個性，「觀眾可以在其中找到自己，可能你是急性子，脾氣不好，或許你能在這些舞者中，看見與自己相似的某一個部分。」

「群像」由澳洲編舞家史蒂芬妮．雷克（Stephanie Lake）創作，2018年在墨爾本藝穗節首演引發熱烈迴響，演出片段在網路上高達460萬人次點閱。兩廳院引進之後，邀請劉奕伶擔任排練指導，集結台灣55名舞者跨國遠端排練，透過作品展現群體與個體之間的關係。

雷克表示，「群像」不只表現出眾人與群體的力量，更探索團結、暴民行為、抗議行動、親密關係與控制。

劉奕伶曾在美國比爾提瓊斯/阿尼贊現代舞團（Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company）擔任職業舞者11年，2019年中轉為獨立舞蹈工作者後，也因為疫情情勢回到台灣，持續創作演出。

這次的演出除了編舞家雷克與她的團隊發展出一套縝密的工作方法之外，劉奕伶擔任的排練指導角色也舉足輕重。短短3週的密集排練裡，雷克與助理透過越洋連線親自教學，劉奕伶則作為眼與耳，判斷每一名舞者的實際排練情況。

在國際巡演上，採取遠端排練是許多創作者適應新世界的運作方式，這支舞作可以說是很好的示範。過程中雷克因為遠距排練所採取的開放創作態度，克服了編舞家與舞者無法身處同一空間的問題，她也讓不同國家初出茅廬的表演者們，用自己獨有的身體語言與個性展現了舞作。

劉奕伶說，她會與編舞家隨時討論調整緊湊的排練計畫，有舞者排練時表現出色，也會讓雷克同意某一些舞作段落與舞者共同編創，創造出專屬台灣的「群像」版本。

「群像」將於4月29日與4月30日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：張雅淨）1110428