從報刊冊頁開出玫瑰特展 聽陳柔縉說台灣故事

台灣大學舉辦的「從報刊冊頁開出玫瑰－台灣歷史故事作家陳柔縉紀念展」28日正式開幕，首場座談會由台大新聞所所長洪貞玲（右起）主持，中央廣播電台董事長賴秀如、「新新聞」雜誌總主筆郭宏治、「鏡文學」副總編輯李志德參與座談。中央社記者邱祖胤攝 111年4月28日

（中央社記者邱祖胤台北28日電）作家陳柔縉去年因車禍過世，令許多讀者及文友感到錯愕惋惜，由台灣大學舉辦的「從報刊冊頁開出玫瑰－台灣歷史故事作家陳柔縉紀念展」，今天正式開幕，並舉行座談會。

首場座談會由台大新聞所所長洪貞玲主持，包括中央廣播電台董事長賴秀如、「新新聞」雜誌總主筆郭宏治、「鏡文學」副總編輯李志德參與座談，以「媒體工作者的陳柔縉－解嚴後的新聞專業與其意義」為題，分析陳柔縉在新聞記者與台灣庶民史書寫者之間的專業表現，以及帶來的啟發。

賴秀如在會中表示，她和陳柔縉同在戒嚴時期進入媒體，當時快要解嚴但還在戒嚴，兩人雖在不同報社服務，但路線上有交集，「後來她到『新新聞』，我到香港『明報』，我開始往國際新聞領域發展，她則開始投入鑽研台灣日治時代歷史故事」。

賴秀如表示，陳柔縉是一個走自己路的人，她不隨波逐流，努力走出自己的風格，形成她的「柔縉體」，但她不藏私，她不吝於跟人分享自己的寫作方法，「在這個資訊爆炸、假訊息充斥的時代，我們慶幸曾經一個像陳柔縉這樣的人出現，而我曾與她一起共事」。

「新新聞」總主筆郭宏治表示，陳柔縉擅長從微小的地方反映大時代，她曾說「時代的特徵要從細微處看才會更有味道」，陳柔縉是政治記者出身，很多政治記者對政治內幕感興趣，但陳柔縉感興趣的是那張構成政治結構的網，以及背後人與人的互動，「她用特別的角度看台灣政治，寫出一篇又一篇精采的台灣歷史故事，這是她留給台灣最大的資產」。

郭宏治說，陳柔縉1994年出版「總統是我家親戚」，這是第一本有系統把台灣統治階層網絡完整呈現的巨著，當時台灣學界對台灣研究愈來愈重視，但這本書開闢了一條研究台灣政治史的新路，而她從這裡發現，主宰台灣50年來政經社會的王公貴冑幾乎都是親戚，她如果不說，沒有人知道。

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「鏡文學」副總編輯李志德表示，陳柔縉創造出一個新的框架、新的視角，透過腳站在土地上挖土的精神調查，形成她的結論。她的好奇心非常廣泛，但她的好奇心不是隨機的，而是有方向的，她是帶著問題意識去發掘事情，寫出來的文章有非常多細節，但不零碎。

台大新聞所所長洪貞玲表示，台灣走過戒嚴，來到了民主轉型階段，享有高度新聞自由及言論自由，卻假新聞充斥，「陳柔縉帶給台灣最重要的遺產，是她下苦功、認真考證的精神及態度，她讓我們反思台灣新聞自由的真正意涵是什麼」。（編輯：陳仁華）1110428