國父紀念館林蔭大道重現 還原王大閎原始構想

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國立國父紀念館採分期分區方式進行「跨域加值公共工程計畫」，其中中山公園景觀工程歷經1年努力，繼3月12日開放懷舊鐵道「三張犁支線」後，「中軸廣場」也在29日下午對外開放，已回復成原始設計風貌。（國父紀念館提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年4月29日

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）文化部所屬國立國父紀念館的原始構想，「中軸廣場」是一片林蔭大道，然而初建館時卻改為歐式花圃、升旗台、噴水池。近期經過改建，已回復原始設計，還給國父紀念館一片完整的天際線，今天正式對外開放。

根據國父紀念館今天發布新聞稿，國父紀念館採分期分區方式進行「跨域加值公共工程計畫」，其中中山公園景觀工程歷經1年努力，繼3月12日開放懷舊鐵道「三張犁支線」後，「中軸廣場」也於今天下午對外開放。

根據國父紀念館新聞稿，國父紀念館在建築師王大閎的設計概念中，中軸廣場是一大面映池，並以雙排林蔭大道延伸至仁愛路；但是建館之初，當時的台北市政府新工處將中軸廣場改為歐式花圃、升旗台、噴水池，與主體建築在同一軸線上。

這次的改造，除了回復王大閎最初設計，更希望能改善園區公共設施及廣場鋪面，並在有限的空間內提供親民及無障礙的友善環境。因此自2016年啟動「跨域加值計畫」以來，採用分期分區的方式進行，儘量減少民眾使用上的不便，同時重塑園區景觀中軸視覺焦點，並提供友善平權的使用環境。

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為了重塑園區景觀中軸視覺焦點，工程將原有花壇改建為40公尺寬的中軸廣場，廣場兩側新植樟樹及青剛櫟 82棵，以雙排樟樹界定廣場空間與綠蔭步道，兩旁留設20公尺寬的草地，藉以提高全園區綠覆率達到83%。

國父紀念館表示，今年適逢國父紀念館成立50週年，藉這次中山公園景觀改造，不但讓國人對中山公園的記憶、經驗、環境與生活空間產生新連結，更提供民眾一個舒適又安全的使用空間。（編輯：張芷瑄）1110429