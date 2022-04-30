豪華朗機工攜天氣鳥動畫 首登日本大地藝術節

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台灣藝術團體豪華朗機工邀請日本34所中小學校學童，一起以天氣鳥為主題作畫，並將蒐集到的4000張圖紙掃描後製成動畫「天氣好不好我們都要飛」，成為當地「越後妻有大地藝術祭2022」展出作品之一。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月30日

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（中央社記者王寶兒台北30日電）日本國際藝術盛會「越後妻有大地藝術節2022」登場，台灣團隊豪華朗機工在文化部駐日台灣文化中心支持下，以藝術行動計畫「天氣好不好我們都要飛」天氣鳥動畫首度赴日參展。

豪華朗機工透過文化部今天發布的新聞稿表示，本次透過工作坊的形式邀集越後妻有地區34所中小學校的學童進行天氣鳥的圖紙創作，將共計4000張圖紙掃描後製成動畫，並在越後妻有里山現代美術館展示。

豪華朗機工期望藉由藝術創作帶領想像力飛行，集結各方能量和祝福，表達不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與困境勇往直前的精神。

「越後妻有大地藝術節2022」昨天在越後妻有里山現代美術館舉行開幕式。藝術節總監暨國際知名策展人北川富朗致詞表示，感謝地方政府與藝術家的支持與理解，尤其是許多海外藝術家在疫情下，仍以遠端參與方式讓作品得以順利展出。

北川富朗於開幕式後，也親自為應邀出席的克羅埃西亞駐日大使Drazen Hrastic、國立新美術館館長逢坂惠理子、日本國內參展藝術家及駐日台灣文化中心主任王淑芳等人導覽展出作品。

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台灣文化中心表示，為在日本推廣台灣當代藝術多元面貌，台灣文化中心去年和日本藝文媒體合作辦理線上講座，邀請北川富朗與豪華朗機工成員陳乂對談；今年更由北川富朗主動邀請豪華朗機工成員張耿華與陳乂深度介紹本次參展作品、創作歷程與團隊其它類型作品，並將3部系列影片於藝術節官網公開。

越後妻有大地藝術節是世界最大型的國際戶外藝術節，以3年展形式於新潟縣越後妻有地區舉辦。自2000年創辦至今，吸引世界各地逾264萬人次造訪，本屆展覽活動自4月29日至11月13日舉行，共計展出333件來自世界各國的藝術家作品。（編輯：張芷瑄）1110430