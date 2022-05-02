台灣團隊受邀法國URBN街舞藝術節 為巴黎奧運暖身

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（中央社記者趙靜瑜台北2日電）中華民國街舞運動推廣協會（Team SKIP）受邀參加法國第一個大學校際Hip Hop街舞藝術節「第1屆URBN街舞藝術節」，成為唯一受邀國際團隊，頗有為2024年巴黎奧運暖身之姿。

中華文化總會今天發布新聞稿表示，法國「第1屆URBN街舞藝術節」於4月27日至5月1日在巴黎舉行，文化部駐法國台灣文化中心（巴文中心）為合作夥伴之一，巴文中心主任胡晴舫到場支持，積極將台灣文化推向世界。

多次與文總共同主辦大學生及高中生街舞大賽的中華民國街舞運動推廣協會（Team SKIP）也受邀參加。

法國第1屆URBN街舞藝術節為期5天的活動，包含Hip Hop舞蹈工作坊、Hip Hop研討會、URBN SOUNDS Hip Hop演唱會，以及壓軸登場的URBN Battle x College High France街舞大賽。

新聞稿提到，5月1日的重頭戲URBN Battle街舞大賽，來自台灣的舞者董書恆、金陽、丘必信與法國舞者Mayvis William、Deyvron共同擔任評審，在代表法國各大學出賽的舞者中，選出了由Yann、Coursjette、Jude、Kretxeu及Arezki等5人組成的Team France法國夢幻代表隊，代表法國出戰今年12月在台灣舉行的College High國對國Battle競賽。

此外，台灣DJ Fabio Chin與法國DJ Randy Tchik也共同負責這次URBN Battle的音樂。

新聞稿提到，在台灣舉行的College High全國大學街舞高峰會，每年除了吸引數千名台灣大學生參賽，獲勝者會得到「全國制霸」稱號，深受港澳、韓國、日本及法國當地街舞單位的關注。

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Team SKIP秘書長田拓表示，台灣真的有很多人跳街舞，更有獨步全球的大學熱舞文化，「當大家還在把台灣文化重點放在美食、廟宇及風土人情的時候，其實校園街舞也逐漸成為台灣年輕人一個特別文化。」

Team SKIP將於今年10月到12月與文化總會合作，舉辦第18屆College High世界大學街舞高峰會，除了保留原本賽事內容，也計畫新增國對國團體賽、House團體賽以及改制的Breaking霹靂舞團體賽，預計加入日本、韓國、香港、新加坡及馬來西亞等地大學生，來台一起角逐「世界制霸」頭銜。（編輯：張雅淨）1110502