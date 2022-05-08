駁二「HOPE－希望的形狀」聯展 用設計許願世界和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄駁二藝術特區推出「HOPE－希望的形狀」台灣、日本設計師聯合創作展，集結台、日共28名設計創作者，發揮視覺設計專長，以希望為題，展現對社會的關懷。「承載希望」展區中漂浮著20隻大型紙鶴。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）COVID-19疫情延燒，俄烏戰火未歇，台日28名設計者於駁二舉辦「HOPE－希望的形狀」聯展，以日本紙鶴、台灣信仰象徵「筊」為載體創作，將無形希望透過設計手法具體化呈現。

高雄市政府文化局發布新聞稿表示，高雄駁二藝術特區即日起至10月30日，在駁二大勇區C5倉庫當代館推出「HOPE－希望的形狀」台灣、日本設計師聯合創作展，集結台、日共28名設計創作者，發揮視覺設計專長，以希望為題，展現對社會的關懷。

副市長史哲在臉書（Facebook）推薦這場展覽，史哲表示，希望是一簇心中的火光，無論何時何地，都能轉換成力量，帶來溫暖。他也許願烏克蘭早日遠離戰火，重建家園，並願世界能早日告別COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，重建秩序。

文化局長王文翠也在開展前，到展場繫上黃色絲帶，許下反戰、和平的願望。王文翠說，國際紛亂讓人深刻有感，不論是不斷飆升的確診數字，或是新聞播報中的戰爭畫面，都令人憂心不已。

展場入口處的巨型紙鶴，以日本象徵希望與平安的千紙鶴，呈現「承載希望」，一隻隻手工折成的大型紙鶴，漂浮於開闊空間，也讓人透過紙鶴工整的摺線稜角，感受到創作者心意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在「形塑希望」展區中，錯落著晶瑩剔透泡泡般的球體，球中央以台灣信仰象徵祈願的「筊」作為載體，邀6組設計師進行創作，泡泡意象隱喻著每一次擲筊的小心翼翼及希望本身的珍貴美好，展場採用較低的展台，也呼應筊擲在地上須俯身觀看的姿態。

「訴說希望」展區則矗立一道巨大石牆，牆面上的塗鴉以圖像傳遞希望，牆的另一面有鐵絲網，繫上不少彩色絲帶，絲帶在西方常作為凝聚希望的載體，展覽也邀民眾一起繫上絲帶，在動盪不安氛圍中，傳遞希望與力量。（編輯：陳仁華）1110508