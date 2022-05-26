媽祖遶境引爆熱潮 高雄五大特色天后宮

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）大甲媽祖與白沙屯媽祖年度遶境活動是全台宗教盛會。作為民間信仰中最具代表性神祇，媽祖在高雄也有螺絲媽祖、鐵道媽祖、中芸海巡媽等，讓民眾感受特色天后宮歷史人文魅力。

高雄市政府新聞稿指出，作為民間信仰中最具代表性神祇，媽祖信仰在高雄有多間特色廟宇，信仰歷史悠久、廟宇建築之美不輸國外教堂。高雄岡山壽天宮擁有全台獨一無二的「螺絲媽祖」。

壽天宮是岡山區香火最鼎盛廟宇，呼應岡山當地產業，廟方2015年委請高雄師範大學視覺設計系指導，歷時6個月，以2萬5000個螺絲墊片、1萬3000個螺帽打造出全球獨一無二的「螺絲媽祖」，完美融合岡山在地產業及媽祖信仰。

市定古蹟旗津天后宮歷史長達349年。旗津早年為重要通商口岸，天后宮作為居民信仰中心，有著「烏魚拜媽祖」傳說，早期漁民為討生活，造成母烏魚與人類孩童間發生衝突，媽祖不忍兩敗俱傷，顯靈降旨告誡漁民不可過分撈捕，從此當地漁民每年冬至過後15天即停止捕撈烏魚。

高雄三民區則有一座全台最小媽祖廟「鐵路媽祖」。起源於50多年前，一名台鐵員工撿到信徒遺落在火車上的媽祖、岳府元帥黑白聖像及香火袋，基於對神明敬重，員工將相片掛在電線桿上供奉，此後路段再無發生重大交通事故，員工及附近居民感念媽祖神威，合力興建不到2張榻榻米大的朝元宮。不過，因應鐵路地下化工程，廟方暫將媽祖聖像與文物安置於倉庫改建的「臨時行館」奉祀。

內門順賢宮的媽祖則是在2000年搬遷至有「台灣藝陣之鄉」美名的內門區。廟方因應廟會需要，成立「順賢宮宋江陣」、設田都元帥殿為「宋江館」，肩負起宋江文化傳承任務，宮內神龍、神虎彩繪遠近馳名。其中，神虎透過彩繪技法造成視覺效果差異，讓信眾抬頭仰視時，雙眼「虎視眈眈」炯炯有神、活靈活現。

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林園鳳芸宮的媽祖婆則有全台最大規模海上巡境，是全台聞名「海巡媽」。廟方組織船隊進行海上巡香、祈求風調雨順，因具有特殊文化典範，於2013年登錄為高雄市市定民俗。中芸地區居民自古以出海捕魚維生，媽祖是當地漁民心靈支柱，據說奉請媽祖海巡的習俗流傳百年，但當時規模不大、僅有幾艘漁船，逐漸演變至今成為「4年1科」海上巡香活動。

高雄市觀光局指出，高雄擁有多元宗教文化，「高雄旅遊網」精選36條文史宗教旅遊建議遊程，供民眾按圖索驥安排行程。除了瘋追白沙屯媽祖的「粉紅超跑」，民眾可走訪高雄各地特色媽祖廟，感受歷史人文魅力。（編輯：孫承武）1110526