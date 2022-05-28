楊隸亞寫男子漢背後憂傷 獲台北文學獎年金

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）台北文學獎今天舉行頒獎典禮，最大獎「台北文學年金」40萬元，由作家楊隸亞以小說「男子漢」獲得，楊隸亞表示，男性其實有許多面貌，軟弱、敢於訴說悲傷的男性，也是男子漢的一種。

楊隸亞在台北文學獎頒獎典禮上致詞表示，「男子漢」故事的起點是她的父親與弟弟，他們的人生曾遇到困難，不管是經濟上還是心理層面上的，這讓她覺得台灣社會、華人社會對男性的要求很高，不論是外表還是賺錢能力，「我在小說中想要表達的是，其實男性有許多面貌，遠遠不只是我們所看到的樣子。」

根據台北文學獎規定，「台北文學年金」分兩階段給獎，第一階段依投稿者提出寫作計畫評選出3名入圍者，各頒入圍獎金20萬元；第二階段從前一屆3篇完成後的作品評選出1名，頒發獎金40萬元。

楊隸亞作品「男子漢」以13篇短篇小說描摹各種職業、身分、年齡層的男性臉譜，以其獨特筆觸及視角關懷台灣社會不同階層的男性困境，勾勒社會邊緣樣貌，帶領讀者跟隨故事中的人物，穿越台北繁華城市的幽暗小巷。

此外，本屆文學年金獎助計畫的三位人圍者為馬尼尼為、羅漪文、唐墨等作家。其中，馬尼尼為是馬來西亞華人移民第三代，19歲來台求學，30歲後才開始創作，本次以「故鄉無用」長篇散文寫作計畫入圍，從家族書寫出發，展開人類、冥界及家族之間的對話。

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另一位文學年金入圍者羅漪文，生於越南，青少年時期隨父母來台定居，這次以「我當司法通譯的日子」散文寫作計畫入圍，以自身工作見聞書寫移民工案例及身為司法體系人員的感想，同時追溯自身移民歷程，探索深藏內心多年的創傷和徬徨。

二度入圍文學年金獎助計畫的唐墨，既是喜劇演員，也是受戒出家人，入圍作品為「台北男神榜」長篇散文寫作計畫，以台北宮廟文化為主題，探索台北男性神祇的由來，並且整理自身的成長史，回顧城市的前世今生。（編輯：屈享平）1110528