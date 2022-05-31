鄭麗君翻譯小王子 唯有成為孩子才能突破困境

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「小王子」是擁有最多中文譯本的法國著作，迄今至少有70種以上的譯本，明年是「小王子」出版80週年，出版社邀請前文化部長鄭麗君擔任翻譯，同時製作有聲書，鄭麗君擔任書中主述者飛行員一角，並且搭配9名專業的聲音演員共同錄製。（聯經出版提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年5月31日

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）前文化部長鄭麗君近期翻譯法國文學名著「小王子」，並為有聲書獻聲，鄭麗君說，她5度重讀「小王子」，甚至為自己的孩子朗讀，深刻了解到唯有成為孩子，唯有去愛，才能克服困難。

鄭麗君今天透過視訊舉行線上新書媒體聯訪時表示，每個人都像小王子一樣，帶著生命的純真來到世上，都想要追求對生命的美好，但同時又要面對戰爭及資本主義下的種種處境，經常迷失在當代世界中。鄭麗君說：「對生命美好的許諾，以及反思令每個人迷失的當代世界，是小王子的2個核心命題。」

鄭麗君指出，故事中，當飛行員在沙荒中快要失去希望，是小王子引領他找到井水，隱喻當我們面臨壓力及各種艱難時，「唯有成為孩子，唯有找回良善的力量，唯有去愛，我們才能去面對跟克服困難」。

鄭麗君說：「小王子提醒世人如何回過頭來找回本心，不要在麻木的追求當中忘了生命的本質。」

根據聯經出版社發布新聞稿，「小王子」是擁有最多中文譯本的法國著作，迄今至少有70種以上的譯本，作者聖修伯里是一名飛行員、哲學家及作家，明年則是「小王子」出版80週年，出版社邀請鄭麗君擔任翻譯，同時製作有聲書，鄭麗君擔任書中主述者飛行員一角，並且搭配9名專業的聲音演員共同錄製。

鄭麗君表示，她17歲時首次閱讀「小王子」，那時正處叛逆期，「小王子」對世界的反省非常能打動她；第2次閱讀則是到法國讀書時期，當時剛學會法文，迫不及待想看原文，這也是她的第一本法文讀本。

第3次閱讀則是擔任文化部長時期，她特別喜愛引用「小王子」當中的一句話，「真正重要的事情是眼睛看不見的」。鄭麗君當時就提醒自己在從政過程中，要保持初衷、本心，要為看不見的理念實踐，不能流於媚俗，也許一時沒有掌聲，但人就是要跨越物質，去追求生命價值、意義，「我鼓勵自己去做看不見的事物」。

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第4次重讀「小王子」，是孩子6歲時，鄭麗君為愛朗讀，「我發現孩子很自然被點燈人這個角色吸引，點燈人是小王子在遊歷星球時唯一一個想跟他做朋友的人」，鄭麗君說她發現孩子的視角，往往就是書裡面所描寫的那個，充滿好奇心、純真、善良的小王子視角。

這次翻譯過程中，鄭麗君一面翻譯，一面朗讀給孩子聽，又得到更深刻的感動，「我發現『小王子』的時代性，其承載對世界深刻的思考，對生命的探問，也更像是給所有人的現代寓言。」（編輯：張芷瑄）1110531