英國泰特美術館指標空間首見台灣 李明維展寧靜力量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

倫敦泰特現代美術館是全球當代藝術重鎮，館內的「輪機房大廳」更是焦點作品專屬空間，26日起首度有台灣藝術家作品進駐，是李明維的「如實曲徑」。他告訴中央社，作品呈現深沉文化的共通美學。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年5月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）倫敦泰特現代美術館是全球當代藝術重鎮，館內的「輪機房大廳」更是焦點作品專屬空間，26日起首度有台灣藝術家作品進駐，是李明維的「如實曲徑」。他告訴中央社，作品呈現深沉文化的共通美學。

泰特現代美術館（Tate Modern）改造自發電廠，仍保留部分往昔電廠結構的輪機房大廳（Turbine Hall），多展示館方重點委任或世界知名創作，2015年首演於台北市立美術館的行為藝術作品「如實曲徑」進駐，可謂為台灣當代藝術立下新里程碑。

特別的是，「如實曲徑」26日開演當天也是泰特現代美術館自2020年全球疫情爆發以來，完全解除所有防疫限制措施的日子。美術館2020年購藏「如實曲徑」，原定在該年20年館慶期間與公眾見面，如今在歷經疫情兩年磨練後終於破蛹而出，卻也更加凸顯館方策展概念中的「淨化」和「療癒」內涵。

李明維說，他一向認為「每件事都會在最恰當的時刻發生」；策展人Tamsin Hong則在座談會表示，作品最後果然在最佳時機「如花朵般盛開綻放」。

「如實曲徑」源於李明維2014年的緬甸之旅，當時他觀察到許多寺院前的小徑都很潔淨，由當地居民主動維護。居民認為，清掃小徑能潔淨環境、心靈和思緒，是給寺院、其他人和自己的禮物。這讓李明維十分感動。

根據他的構想，「如實曲徑」由腳踝繫著北印度傳統舞蹈腳鈴的舞者在空間中緩步移動，拿著天然材質製成的掃帚緩緩掃動地面上的米粒，自由讓米粒形成沒有特定型態的「曲徑」圖像。舞者的肢體動作完全即興，沒有劇本、也沒有導演。每一位舞者在場上的時間約1小時45分鐘，呈現既深沉寧靜，又充滿張力與細微動能變化的美學。

李明維說，他對舞者只有幾個要求：緩慢移動、專注當下、好好呼吸。輪機房大廳的寬敞空間讓他能首度嘗試讓兩位舞者同時在場上，既各自創作，又細膩觀察、感受彼此，在有意無意之間形塑共同圖像。

「如實曲徑」曾分別於2017年和2020年在巴黎龐畢度中心（Centre Georges-Pompidou）和紐約大都會博物館（The Metropolitan Museum of Art）演出，但當時場上每次僅有一位舞者。

李明維近日接受中央社採訪時說，或許有些人認為他試圖傳達東方或禪宗美學，但他相信在其他文化，例如伊斯蘭或北歐，也能找到類似的美學，也就是「與心靈的直接對話」以及探索「與自然的關係」。他強調，他一向盡力避免作品輕易被單一文化指涉或概念框架所約束。

「我沒有明確想傳達的訊息，因為我不完美，無法告訴大家該如何過生活或看待事物。」李明維說，他希望作品所呈現千變幻化又和諧的畫面能觸動觀眾心靈，但一切隨緣。

1964年生於南投的李明維具美國耶魯大學藝術研究所碩士學位，專業訓練背景包含雕塑、編織、建築等，長年旅居紐約、巴黎，以強調互動、人與人連結的參與式藝術（Participatory Art）享譽國際，作品曾在多國重要藝術機構展演。

「如實曲徑」是李明維第一個結合舞蹈與專業舞者，且沒有觀眾直接參與演出的作品。不過，觀眾的反應也成為作品一部分，這也是作品英文名稱是Our Labyrinth（「我們的」曲徑）原因之一。

李明維說，無論是舞者或觀眾，每個人都有自己的路徑，但又共同交織成一個圖像、一張網，這也是他長期關注、探索的，人與人之間發生關聯的各種可能性和關係變化。

根據記者觀察，「如實曲徑」彷彿在輪機房大廳的剛性空間中，形成具無限延展與涵納可能的陰柔力量。舞者緩緩自數公尺外的休息空間提著掃帚走向表演場地，途經喧鬧的前廳，但舞者腳鈴傳遞的冰裂般聲響紋理清晰可辨，過程中館方人員緊盯參觀民眾動態，細心為舞者鋪陳一條沒有侵入者的道路。

「如實曲徑」對場域安排和舞者狀態有許多要求，李明維說，作品有脆弱的一面，但從工作人員、舞者到觀眾對它的細細呵護，事實上都展現了力量，無形中也連結了原本互無關聯的人，過程中自然形成張力。

在文化部支持下，李明維自台灣邀請3名舞者來倫敦演出；舞者團隊總計10人，來自台灣、法國、日本、英國等地，其中有4名種子舞者，包括曾接受東方肢體訓練並對舞踏、歌舞伎等東方表演藝術美學有深入研究的馬諾里斯（Jean-Gabriel Manolis）以及曾任美國知名「比爾提瓊斯與亞尼贊現代舞團」（Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company）舞者的劉奕伶。

馬諾里斯在座談會上說，他的重要功課是仔細聆聽「米在說什麼」並「與米對話」。作品形式看似簡單，其實包含許多層次，包括個體與空間的互動，每次演出都能有新發現。

劉奕伶告訴中央社記者，演出「如實曲徑」最重要的功課是聆聽、觀察和感受，包括自己的呼吸、身體是否出現慣性或落入特定套路、米粒的構圖、另一位舞者的樣態以及「米、掃帚告訴我的事」；觀察結果影響舞者接下來的行動，有時甚至是先有行動，接著才有意識，但無論如何，觀察、有意識地聆聽，就會有「思考」，因此李明維所要求的「放掉思考」其實是一個更複雜的過程。

另一位台灣舞者林燕卿曾加入英國「阿喀郎汗」（Akram Khan Company）、「侯非胥謝克特」（Hofesh Shechter Company）等知名舞團，參與2012倫敦奧運開幕式演出。

她接受中央社採訪時說，演出過程要全方位運用聽覺、觸覺、嗅覺等感官能力，察覺空間中的細微能量振動、位移和變化。舞者不排練就上場，有助保持好奇心、童心和開放態度；她也順其自然，在每一次上場挑戰自我時，讓心緒自由抒發，有幾次甚至不知不覺流下淚來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「如實曲徑」在泰特現代美術館展演至6月15日，每天早上10時30分至下午5時30分不間斷。

李明維說，他給「如實曲徑」設定的生命週期是7至10年。自2015年問世以來，來自世界不同國家地區的觀眾參與了它的生命，但在每一個新的展演地點，李明維都嘗試注入當地元素，就像是給該地的「禮物」。倫敦的「如實曲徑」將發展出什麼樣的生命道路，包括文化背景和肢體訓練相異的舞者將如何與作品一同變化，值得期待。（編輯：黃自強）1110531

出身台灣的知名藝術家李明維以參與式藝術享譽國際，作品「如實曲徑」原定在全球當代藝術重鎮倫敦「泰特現代美術館」2020年的20年館慶當年登場，因疫情延至今年5月，館方採高規格策展和接待。李明維（右）27日在座談會上說，每件事終究都會在最恰當的時刻發生。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年5月31日