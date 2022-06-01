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文化部獎勵文化政策博碩士論文 即日起受理申請

2022/6/1 11:54
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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）文化部為培育國內文化政策人才，鼓勵各大學院校博、碩士生進行文化藝術政策研究，訂定「文化部獎勵文化藝術政策博碩士論文作業要點」，針對優秀博碩士論文提供獎金，即日起受理申請。

文化部今天發布新聞稿表示，提出申請的博碩士論文以文化藝術政策為主題，範疇包含面臨傳承危機國家語言、文化資產、博物館、社區營造、工藝、電影、廣播、電視、流行音樂、文學、出版、視覺藝術、表演藝術、文化交流、文化創意、文化科技、文化傳播、文化觀光及文化行政等。

文化部表示，申請通過的博士論文獎金為新台幣10萬元，碩士論文獎金為5萬元，自即日起至8月1日止受理申請，歡迎符合資格者踴躍提出。

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文化部表示，申請者須具備中華民國國籍，提出申請的博、碩士論文為申請年度之前二年內（學位證書畢業日期應為民國109年1月1日至111年8月1日）。

文化部說明，申請方式可上文化部「獎補助資訊網」線上申請，並上傳相關附件後，列印申請書簽章併同論文1冊，於截止收件日（以郵戳為憑）前郵寄文化部。詳細情形可上文化部「獎補助資訊網」瀏覽。（編輯：張雅淨）1110601

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